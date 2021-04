FOTO: Děti z MŠ Dobětice zavěšují obrázky na okrasnou mříž a drží palce babičkám

"Naše školka už několik let spolupracuje s Domovem seniorů v Doběticích. Kdyby tu nebyl ten ošklivý koronavirus, tak by vycházka končila uvnitř objektu za nazdobeným stolem. Předškoláci ale nezaháleli. Domácí úkoly plnili individuálně přes technická pojítka, od pondělí 12. dubna jsou zase spolu. Svá barevná přání babičkám ve čtvrtek 15. dubna zavěsili před vchodem do budovy a společným "AHOJ" pozdravili personál i šedovlasé kamarády," s úsměvem popisovala situaci učitelka Dana Rohousová, která s dětmi pracuje přes 35 let.

Šestiletá Emička namalovala krásný domeček se zahradou, kde se pásly dvě chundelaté ovečky. Nad červenou střechou svítilo velikánské slunce, jak sama vysvětlovala, všude vládl zdravý klid. Matěj přidal auto, Vojta srdíčko, další dívenka voňavý tulipán s beruškou. Nechyběly květiny ve váze, nebo nebe plné pohádkových mráčků. Z dálky to vypadá jako dětská hra, ale nenechte se mýlit, je to mnohem víc. Vedoucí aktivizačního úseku Domova seniorů Dobětice chválí děti i učitelky. "Každý dopis, fotka, obrázek dnes pomáhá. Já to vždycky vyfotím a odpoledne to klientům přehrávám přes monitor," vysvětluje Lucie Zavřelová. Atrakce mezi paneláky, sklípek nebo smeťák. Obránci vlasti v nových rolích Přečíst článek › "Nejen děti se už těší na léto, pro šestileté špunty to budou poslední prázdniny před nástupem do opravdické školy. Podepsat se už umí, formou hry se seznamují s abecedou, někdo rád maluje, někdo má rád zvířátka, někteří už doma mají novou školní brašnu," prozrazovala předškolácké tajnosti druhá učitelka Iveta Štětková. Dobětická spolupráce školky se seniory funguje, jen ty zatracené respirátory se na fotkách nikomu nelíbí.