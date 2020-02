„Mezi malými dětmi byli i sotva tříletí hasiči, kteří zvládli všech osm soutěží naprosto s přehledem,“ řekl Deníku starosta SDH Tisá Miroslav Šperl. Čtyři kategorie soutěžících – přípravka, mladší žáci, starší žáci a dorost – si v soutěžích oprášily znalosti z přírodovědy, vyzkoušely si vázání uzlů, zdolávaly překážkové dráhy nebo si vyzkoušely orientaci nejen v požárních značkách a náčiní.

Pro všechny bylo připravené občerstvení zdarma a pro ty, co se chtěli trochu ohřát, bylo k dispozici zázemí v místních kabinách u fotbalového hřiště, v jehož okolí se celá akce konala.

První místo z přípravek obsadily děti z Tisé, mladší žáci si diplom za první místo odvezli do Svádova, do Stebna mířilo prvenství starších žáků a dorost si odvezl ocenění do sousedního Libouchce. Ceny a diplomy předával starosta obce Tisá Tomáš Kratochvíl a místostarostka Štěpánka Janstová. „Všechny děti dostaly navíc balíček sladkostí za účast a snahu. Velké díky patří hlavně členům i nečlenům našeho sboru, kteří na akci jakkoliv pomáhali,“ dodala na závěr organizátorka celé akce Gabriela Šperlová.