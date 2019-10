Jenže podle svědectví kolemjdoucích i lidí, kteří tudy zrovna jeli autem, v tom byla žena nevinně. Také neštěmická samospráva potvrzuje, že v některých ulicích děti běhají bez dozoru neustále.

Například podle Ústečanky Barbory Stejskalové děti běžely mezi auty a doslova pod kiu vběhly. „Paní byla naprosto v šoku, přišlo mi, že zařadila zpátečku a začala couvat. Asi měla krátkodobý zkrat. Pak vystoupila, taky volala sanitku a panikařila. Byla to dost vypjatá situace. Poskytovala jsem sraženému chlapečkovi první pomoc, byl v bezvědomí, otevřená zlomenina, chrčel a do toho mi blbl telefon,“ líčila.

Sama prý měla tříletého synka v autě. „Mně se to ještě nestalo, ale ta děcka tam lítají do silnice docela běžně a rodiče nikde, jako v tomto případě. Máma nakonec přiběhla a byla krátce po porodu. Lidi tam říkali, že zrovna přijela z porodnice,“ pokračovala Barbora Stejskalová.

Podle mluvčího ústecké zdravotnické záchranné služby Prokopa Voleníka utrpěla zranění, a to lehká, jen dvě děti. „Bylo to takové zašmodrchané. Jedno dítě nejprve uteklo a pak se zase vrátilo. Do nemocnice jsme převezli děti dvě ve stabilizovaném stavu,“ popisoval Voleník. Vyděšenou řidičku pak převzali dopravní policisté. „Dechová zkouška byla negativní, dopravní nehoda je nyní v šetření,“ komentovala to policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Nikdy nevíte…

Na tom, že ulicí U Pivovarské zahrady je lepší jezdit div ne krokem, se shodla řada čtenářů Ústeckého deníku. „I kdyby jela desetikilometrovou rychlostí, nemá šanci zabrzdit. Jsem toho denně svědkem u nás v ulici,“ svěřila se například čtenářka Zuzana Hucková.

Starostka neštěmického obvodu Yveta Tomková potvrdila, že ulice, kde se incident stal, je pobíháním malých dětí kolem silnice a ve vozovce pověstná. „To samé u cukrárny, 1. Máje, Janáčkova, Svádovská. V Drážďanské nám dokonce přelétl míč přes auto. Zajímalo by mě, co dělají rodiče dětí. Lidé si na to dost stěžují,“ přiblížila starostka.

Městská policie sice na pořádek dohlíží a spolupracuje s oddělením sociálně právní ochrany dětí, ale podle vyjádření zástupce ředitele ústeckých strážníků Jana Novotného je takových míst po celém Ústí spousta. V Předlicích, Neštěmicích, Mojžíři, na Střekově. „O své děti by se měli postarat především rodiče. Samozřejmě tam však můžeme poslat hlídku častěji,“ řekl.

Šéfka sociálního odboru Ivana Šťastná konkrétně nevysvětlila, jak v podobných případech postupují. „OSPOD se při výkonu své činnosti řídí zákonem o sociálně právní ochraně dětí v platném znění,“ pouze vzkázala přes tiskovou mluvčí ústeckého magistrátu Romanu Macovou.