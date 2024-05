Děti z Bad Gottleuby navštívily skalní město na Ústecku. Za měsíc návštěva otočí

/FOTO/ "Paní učitelko, já vím, co je to Blumen!" hlásí pyšně šestiletý Honzík. Aby také ne, už nějakou dobu všichni trénovali písničku, kterou pak společně odprezentovali dětem z Německa. Příhraniční severočeská obec Tisá se totiž stala centrem setkání dětí místní mateřinky a mateřské školy v německé Bad Gottleubě - Berggießhübel. V pátek 26. dubna tak do Tisé dorazila zhruba dvacítka německy mluvících dětiček. Hned na úvod jim české děti zazpívaly českou jarní píseň Na jaře čáp jede v kočáře a pomocí obrázků se přidala i zahraniční návštěva.

Děti z Bad Gottleuby -Berggießhübel navštívily skalní město v Tisé na Ústecku. | Foto: Petr Macek