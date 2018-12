Tisá, Ústecký kraj - Celkem 57 dětských domovů z celé České republiky se během adventu zapojilo do charitativních Obchůdků s Albertem. Za vlastnoručně vyrobené dárky a vánoční dekorace letos získaly přes 590 tisíc korun.

Nejvíce neziskových organizací se přihlásilo v Ústeckém kraji. Cílem projektu Nadačního fondu Albert je představit dětem zábavnou formou podnikání a připravit je na budoucí vstup do dospělého života.

Do letošního 7. ročníku se zapojilo devět organizací na podporu dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí z Ústecka. To je vůbec nejvíce ze všech krajů. V Ústecké kraji peníze putovaly do Mostu, Kostomlat pod Milešovkou, Chomutova, Tisé, České Kamenice, Litoměřic, Duchcova a Lipové u Šluknova.