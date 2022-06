"Táto, uděláš mi doma chůdy! Musím víc trénovat, ta malá holka byla rychlejší," prohlásil klučina a spěchal k další disciplíně. V indiánském stanu PidiMidi bubnovali tříletí špunti, černý králík se nestačil divit, co všechno už umějí. Smích, pochvalná gesta, radost z pohybu, pohotová selfíčka, spousta nových kamarádů. To byl dětský den u řeky Labe.

Hlavní organizátorkou akce byla manažerka Koordinační skupiny pro rodinné politiky města Ústí nad Labem. "Dětských aktivit na malém prostoru je tu skutečně dost. Kdo chce prověřit šikovnost, talent a mozkové závity, musí absolvovat osm stanovišť. Razítka zaplní hrací kartu, potom se jde do finále. Cenu si každý vybere sám, u stánku obdrží kukuřici a jde k ohništi. Někdo přidá malování na obličej, někdo zajde do skákacího hradu. Rodiče radí, tajně drží palce, na určených místech rozmlouvají s odborníky. Fronta u občerstvení není dlouhá, ale stále přicházejí další a další zájemci o voňavé speciality. Tanečky malých krasavic odměnili diváci potleskem," popsala situaci Petra Janatová.

Skákací hrad, kolotoče i tanec. Dny dětí v Ústí přilákaly spousty návštěvníků

Dvanáct dívek v černých úborech představilo svou skladbu. "Naší taneční skupinu zná snad každý v Ústí nad Labem. Jmenuje se Freedom a momentálně trénuje v bývalém kině na Severní Terase. Nechci se vytahovat, ale republikových titulů máme několik, zlatých pohárů ze zahraničí spoustu, jednou byla děvčata dokonce mistryněmi světa. Já vymyslím choreografii, navrhnu kostýmy, maminky přidají ruce," tvrdila Silvie Netíková, která vede tento soubor neuvěřitelných šestadvacet let. "To víte, těch mladých tanečnic jsem pro život připravila hodně, některé už mají vlastní děti," krátce se zamyslela dáma a zapózovala před mostní konstrukcí.

Za chvilku vystřídalo disco tance žhavé flamengo. "Říkáme jim makové panenky. Taneční kroužek flamenga má své zázemí v domě dětí a mládeže, letos slavíme druhé výročí. Průměrný věk děvčat je devět let, moc je to baví. Prozatím se secvičujeme, příští rok se možná přihlásíme do nějaké soutěže," svěřila se Anita Boháčová.