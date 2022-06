Jeden takový byl v sobotu 4. června v Brné. Mohlo by se klidně říci, že to byl odmaskovaný Dětský den s policií. Na cyklostezce kousek od základny labské policejní flotily bylo pěkně živo. Noční déšť sice trochu zamíchal kartami, ale zábavy a poučení tam bylo dost. "Viděl jsem opravdovou policejní dlouhatánskou pušku s dalekohledem, co trefí kostku cukru na sto metrů, v lukostřelbě jsem porazil kamaráda Vencu a ten je o rok starší. Skvělá byla naleštěná motorka, odvážní rytíři, služební pes, co dožene i trénovaného zloděje. Daleko nejlepší byl ale motorový člun. Fronta tam byla dlouhá, ale vydržel jsem. Ty ohromný vlny, to bylo jako ve filmu," tvrdil desetiletý Tomáš ze Střekova.