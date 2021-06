"Dnes zde vlastně poprvé pořádáme dětský den, i díky podpoře obce Velké Březno a dalších našich sponzorů. Dohromady nás navštívilo možná kolem sto padesáti dětí, které chodily už od začátku od desíti hodin. Tenhle bunkr co tu máme zprovozňujeme přibližně od jara do podzimu a otevřeno máme vždy v sobotu jednou za 14 dní. Náš objekt byl vybudován 20. srpna 1938 jako jeden z posledních bunkrů ve zdejší linii a sloužil na obranu tehdejšího Československa. Má 80 centimetrů silné stěny ze železobetonu. Je vybaven ventilátorem, původními znehodnocenými kulomety, lapači zplodin a nábojnic i v boji užívanými periskopy," uvedl majitel areálu Jan Málek.

Ještě před zhruba dvěma lety byl bunkr zpola zasypán hlínou a nánosy po povodních. "Společně s kamarády jsme to celé vyklidili, opravili a postupně doplňovali dobové vybavení. Po uvedení do provozuschopného stavu jsme zde začali fungovat pro veřejnost a dospělo to až do dnešní podoby. Tady na zahradě máme pro děti připraveno pět soutěžních stanovišť, mezi kterými je například podlézání ostnatého drátu či hod granátem. Za jejich splnění obdrží sladkou odměnu či drobné dárky. Velice oblíbená je také prohlídka našeho bunkru a airsoftová střelnice," vypočítal v sobotu Jan Málek.