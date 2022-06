V roce 2019 přivezli pořadatelé z Ústí nad Labem do krajského města kapely 2Unlimited, Snap!, East 17, Captain Jack, Maxx a Milli Vanilli. Mnozí fanoušci si mysleli, že to budou revivaly kapel, ale ono šlo přitom o originály.

Tradice nového festivalu Ústecké devadesátky tak byla úspěšně zahájena, jenže další dva ročníky zhatil covid. „Obětí Covidu se bohužel stal také jeden ze členů Milli Vanilli, který nás opustil. Užít jsme si tak mohli jedno z jeho posledních životních vystoupení právě v letním kině na 90tkách,“ uvedl jeden z pořadatelů Milan Elšík.

O čem také hovořil?

Jeden z pořadatelů festivalu Ústecké devadesátky Milan Elšík.Zdroj: archiv Milana Elšíka

O vzniku nového festivalu:

Dlouho jsme uvažovali o nějakém druhu festivalu. Máme jeden z nejkrásnějších prostorů na pořádání akcí v ČR - letní kino, přímo v centru města s dostatečnou kapacitou a zastřešenou tribunou. Hledali jsme různé druhy akcí. Od koncertů klasických kapel, přes taneční muziku. Nakonec jsme zkusili 90tky a vyšlo to. Je vidět, že je to doba, na kterou rádi vzpomínáme.

O prvním ročníku:

Vůbec jsme netušili do čeho jsme se pustili. Zkušenosti s pořádáním akce máme letité. Teď nám ale do hry vstoupili letenky, náročné technické požadavky umělců a také servis, který jsme museli každé hvězdě zajistit - mnohdy opravdu hvězdný. Nakonec se vše podařilo připravit a zrealizovat ke spokojenosti všech.

O největší výzvě:

Určitě nedůvěra návštěvníků. Ze všech stran se k nám dostávali informace, že nám lidé nevěří, že přivezeme opravdu hvězdy 90tých let. Zaměňovali nás s diskotékou, kde hity jen pustíme z CD a nebo s travesti show, že přivezeme něco jiného, co se bude za hvězdy jen vydávat. Všem jsme odpovídali jen - přijďte a uvidíte.

O úspěchu:

Byli jsme nadšeni. Osobně jsem nikdy neviděl tak skvělé publikum na akci, které bylo u nás. Lidé se opravdu přišli bavit. Tančit, zpívat, odpočinout si a zavzpomínat. Ta energie, kterou Ústečáci předvedli, byla neskutečná.

O změnách?

Po dvou odloženích jsme se rozhodli program přidat a udělat festival ještě větší. Potěšit návštěvníky a poděkovat jim, že nám zachovali přízeň a vstupenky nevraceli. Měli jsme téměř 0% vrácených vstupenek. Proto otevíráme areál už v 15 hodin, přidali jsme program s Hitradio North Music a také hvězdu milénia - skupinu Verona. Navíc jsme nabídli návštěvníkům vstupenky téměř za půlku - do zóny Hitradia North Music vstupenka stojí necelou polovinu oproti základnímu vstupnému.

O záměru s projektem:

Naším cílem bylo vytvořit tradici. Udělat první ročník, který zjistí, jak takovou akci zvládneme zorganizovat, jaká je poptávka návštěvníků a také jaké jsou finanční možnosti takové akce. To jsme s prvním ročníkem zjistili a s těmi dalšími byli připraveni pilovat. Bohužel nám do toho dala vidle vláda svými opatřeními, které celý náš zábavní průmysl zdevastoval.

O největší výzvě letošního ročníku:

Museli jsme akci uspořádat v šibeničním termínu. Akce takového druhu se plánuje hodně dopředu. Abyste zasáhli všechny fanoušky, musíte dělat promo ideálně rok dopředu. Tak aby si všichni udělali čas, našetřili na vstupenky. Nyní se pravidla pro pořadatele akcí uvolnila v březnu - u nás v ČR. Poté jsme začali o realizaci jednat i s umělci - přesto byla situace v celé Evropě rozdílná a nebylo jisté, že se nám akci podaří zrealizovat. Nakonec jsme zvládli akci plánovat cca 6 týdnů před její realizací.

O perličkách z prvního ročníku:

Všechny hvězdy si přály na akci přijet, odehrát svůj hudební set a odjet do hotelu. Všechny nakonec na akci zůstaly, bavily se až do konce a skončily v lobby baru hotelu, kde pokračovaly téměř do rána. Zkonzumovaly téměř vše, co bylo v minibarech, protože nikde jinde už nebylo otevřeno. Moc jsme si toho vážili, protože to znamenalo, že se u nás dobře bavili a bylo o ně dobře postarána.

O pátku:

První ročník jsme uspořádali v neděli - bylo to především proto, že to byl jediný rozumný termín, kdy jsme dostali do Ústí všechny hlavní hvězdy. Jinak by to možné nebylo. Po četných komentářích našich návštěvníků jsme zvolili pátek. Hodně lidí se totiž chce o víkendu věnovat rodině. Vyrazit na výlet, chatu, k vodě - prostě si užít víkend s rodinou. .A proto jsme vyhověli všem, kteří se půjdou pobavit hned po práci a víkend si chtějí užít po svém.

O vstupenkách:

Vstupenky jsou - nejvíce mizí ty nejlevnější. Je vidět, že jsme hodně návštěvníkům pomohli v současné těžké době, kdy se vše zdražuje. Jsme si toho vědomi. I na nás zdražování dopadá a tak jsem s Hitradio North Music udělali zónu, která obsadí vrchní část tribuny a je s více jak poloviční slevou oproti základnímu vstupnému.

O zdražování:

Naše akce je kalkulovaná na částky z roku 2019 - jsme tu po třech letech a ceny jsou jinde - úplně všeho. Od letenek, přes ubytování, stravu, dodavatele. Naštěstí, tak jak jsme komunikovali celou dobu s umělci, návštěvníky tak jsme komunikovali i s dodavateli. A proto nám ve většině případech vyšli vstříc. Všichni jsme totiž ve stejné situaci. Navíc je velká část našich dodavatelů nadšená, že jsme akci udrželi, díky tomu totiž mohou také fungovat.

O výjimečnosti akce:

Jsme zaměřeni na ústecké publikum. Přesto vítáme všechny a víme, že se k nám chystají lidé z celé ČR. Důvod je jasný. Letní kino v Ústí má obrovskou kapacitu, zároveň tribunu do kopce a ještě se sezením. Každý tak bude mít dokonalý výhled, dostatek místa, nebude se muset tlačit a sotva dohlédnout na podium. To je hlavní benefit naší akci - téměř luxusní servis, výhled, prostor - pro každého. Hvězdy navíc neschováváme jako jiní organizátoři. V prvním ročníku si fotku s hvězdou udělal téměř každý, kdo chtěl.