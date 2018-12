Ústí nad Labem - Střední průmyslová škola, středisko Stříbrníky, uspořádala 12. prosince již 9. ročník soutěže A je to 2018.

Úspěšní deváťáci | Foto: archiv školy

Soutěž je určena pro žáky 9. tříd základních škol. Každá škola může vybrat pouze jedno družstvo složené ze dvou dívek a dvou chlapců.

Z naší školy ZŠ SNP 6 jsme byli vybráni já - Monika Podaná, Klára Slavíková, Jan Cajthaml a Patrik Bláha – všichni z IX. B. Do soutěže se zapojilo celkem devět základních škol. Byli jsme rozděleni do dvou skupin na chlapce a dívky. Škola Resslova si pro nás připravila dohromady šest stanovišť s různými úkoly. My dívky jsme například pracovaly s penězi, za určitý čas jsme měly orazítkovat co nejvíce papírů nebo jsme poznávaly památky ČR.

Kluci měli za úkol třeba propojit elektrický obvod podle schématu, poznat elektronické součástky nebo prokázat manuální zručnost.

Se všemi úkoly jsme si hravě poradili a užili jsme si to. Ale i přes to jsme nečekali, že vyhrajeme 1. místo! Konkurence škol byla veliká.

Za vítězství můžeme poděkovat našemu učiteli na zeměpis panu Drahošovi a učitelce na fyziku paní Myslivečkové, že si udělali čas na to, aby nás na soutěž připravili. Děkujeme, že jsme měli možnost se zúčastnit a gratulujeme ostatním školám k umístění.

Budeme držet palce budoucím deváťákům, aby náš úspěch příští rok zopakovali.

Monika Podaná