Jak říká v rozhovoru, pokud získá kladné stanovisko kraje v procesu EIA, rád by co nejdřív začal stavět. Projekt v Doběticích je podle Eisnera třeba v porovnání s výstavbou ve Skoroticích unikátní a inovativní. „Chtěl bych lokalitu v jednom urbanistickém stylu,“ říká developer, který má za sebou například rekonstrukci Pozemních staveb v centru města a pozemky na Sluneční pláni si cení na stamiliony korun.

Jaký máte pocit po skoro 3,5 hodiny trvající diskuzi k vašemu záměru se skoro padesáti lidmi, naladěnými většinou proti vám?

Bylo to náročné. Je to moje první zkušenost s něčím podobným, nejsem žádný velký developer, byť jsem už něco málo v Ústí postavil. Každopádně rozumím tomu, co ti lidé chtějí říct. Pokud budu v jejich kůži a budu bydlet někde, kde v těsné blízkosti někdo začne připravovat něco velkého nového, asi budu přemýšlet hodně podobně. Zároveň je utopie myslet si, že jsme zastavili jakoukoli výstavbu v Ústí. A abychom nikoho nepoškodili, budeme jen potichu našlapovat kolem. Každá nová velká stavba přinese někomu nějaké nepříjemné věci. Tak to prostě je.

Pokud budete mít povolení, jak dostanete na stavbu bagry a náklaďáky s materiálem? Z Žežic vás nepustí, jak se nechala slyšet zástupkyně obce, a Šrámkova ulice na konci Dobětic je v hrozném stavu. Chtěli jste stavět most z nových Dobětic, ale až po výstavbě prvních deseti domů. Není teď ve hře, jak navrhovali i někteří diskutéři, abyste mostem začal celou stavbu?

Krátce po jednání vám odpovím, že zřejmě ano. Tyto věci ale budu muset probrat s mým týmem. Hrají tam roli náklady. Navíc úředníci z ústeckého odboru životního prostředí dnes uvedli, že zcela zásadně s výstavbou mostu nesouhlasí. Někteří lidé ve veřejnosti poukazovali na ohrožení klidu seniorů, nad jejichž areálem by most vedl. Také v tuto chvíli nejsem schopný říct, jestli když bouchnu do stolu a řeknu, jdeme dělat most, neřekne mi někdo z týmu – ne ne, to jdeš úplně na začátek celého procesu, to jsi ztratil všechno, co je za námi. Že budeme mít problémy až takového rázu, že budou zablokovány všechny příjezdové cesty, to jsem úplně nepředpokládal.

Mohl byste od projektu kvůli těmto problémům odejít?

Vůbec si neumím představit, že nenajdeme způsob, jak to zrealizovat. Nevěřím že existuje možnost, že někdo změní územní plán, nabyde to právní moci, ale ten účel nejde udělat. Žiju v demokratickém státu, před 3-4 lety jsem tu koupil pozemek, který lze legitimně využít pro rodinné bydlení. Hotové jsou všechny schvalovací věci, které s tím souvisely, řízení bylo velmi dlouhé. Předchozí majitel pozemků udělal největší část administrativy, územní plán, závaznou věc, kterou potřebujete, když něco takového chcete dělat. Obecně, neexistuje velká stavba, která nebude mít svoje odpůrce. Naším úkolem je najít řešení, které v co největším možném počtu ty lidi uspokojí. Nějaké malé procento ale bude vždy neuspokojené.

Postoj ústeckého magistrátu k projektu se po dnešní diskuzi jeví schizofrenní. Politické vedení města s vámi uzavřelo memorandum podobně jako vedení Severní Terasy, úředníci ale věci dávají negativní stanovisko.

Jsem z toho rozčarován. Přijde mi to, jako by jeden člověk dělal dvě různé věci. Jako by se sám se sebou neuměl dohodnout, aby vydal jedno konzistentní stanovisko.

Zmínil jste, že plánovanou výstavbu rodinných domů na Sluneční pláni chápete jako unikátní. V čem?

Unikátní nebo inovativní je v měřítku Ústí a blízkého okolí. Když se podíváte na podobné developerské projekty, pozemek je obvykle rozparcelován a rozprodán náhodným kupcům. Každý z nich přijde se svojí myšlenkou: červená střecha, zelená střecha, betonový plot, žádný plot – u nás jsou hrozně nízké regulace. Takto nesourodě vznikají čtvrti kolem Habrovického rybníku i ve Skoroticích. Přesně tomu bych se chtěl vyhnout. Chtěl bych lokalitu, která nebude unifikovaná, ale bude ucelená, v jednom urbanistickém stylu. Domy nicméně budou různorodé v závislosti na tom, v jaké části svahu by stály, například aby si nestínily. Jak tomu náš architekt říká, aby si spolu „povídaly“.

Jak dnes vyčíslujete prodejní hodnotu vašich pozemků na Sluneční pláni v Doběticích?

V řádů vyšších jednotek stamilionů.

Pokud dostanete od krajského úřadu souhlasné stanovisko, a podaří se vám sehnat územní rozhodnutí a stavební povolení, kdy byste s týmem chtěli zahájit výstavbu?

Čistě teoreticky, pokud by se nám podařilo vyběhat papíry v období jednoho roku, tak v té nejbližší možné těsné době.

Zmínil jste, že v Ústí už stavebně máte něco za sebou, připomenťe prosím, co.

Zdravotní středisko v Malátově, bytový dům v Thomayerově a zejména Rezidenci – vysoký barevný dům v centru města, bývalé Pozemní stavby.