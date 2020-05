Až do pondělí 11. května mohou živnostníci a podnikatelé vydezinfikovat své provozovny v Ústí nad Labem prostředkem, který jim dodá město zdarma.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Pavel Netolička

Výdej do přinesených nádob pokračuje ve všední dny od 8 do 12 hodin ve vchodu do magistrátu z atria. Prostředek je určen pro veřejně přístupné provozovny, jako jsou obchody, zařízení služeb, restaurace nebo ubytovací zařízení.