„Seznámili jsme se na čajích, to dřív byla taková diskotéka. Byla každý týden v chemičce, hrála tam živá hudba a tančilo se,“ řekla paní Anna. „No a dříve nic jako obsluha na sále neexistovala, pro pití se chodilo k okénku, kde se čepovalo pivo nebo limonáda. No a tato dívka tam stála, tak jsem se osmělil a pozval ji na taneček,“ dodal pan Zdeněk. „Společnou písničku sice nemáme, ale já vždycky zpívám 'Za tou naší garáží, Anča na mě doráží', to se vždycky ujme,“ zasmál se pan Zdeněk.

První svatba manželů Svobodových byla na městském úřadě, zlatou svatbu měli v muzeu v Císařském sále a nyní si užili diamantovou svatbu v obřadní síni W. Churchilla. „Za toto jsme velmi vděční svému synovi, který všechno zařídil a je na nás moc hodný,“ říkají manželé. „Zorganizoval nám nejen svatbu, ale byli jsme s ním v Egyptě, v Řecku, dostal nás do filmu Rapl, zařídil let nad Ústím, no máme zkrátka hodně zážitků. Každopádně ten nejhezčí zážitek je celá naše rodina, všichni nám dělají radost a jsou na nás moc hodní.“

A návod na šťastné manželství? „Hlavně být hodně tolerantní, dovést odpustit a táhnout za jeden provaz,“ doporučují manželé. „Žijeme hlavně pro rodinu, pro naše dětičky, vnoučata a pravnoučata. A tak by to mělo být, dnes se lidé kvůli každé maličkosti hned rozvádí, měli by být k sobě otevřenější a hodnější.“