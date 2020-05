Velociraptor, tyranosaurus rex, stegosaurus. Dinopark chce u výletního zámečku Větruše vybudovat provozovatel Ústeckého podzemí. Hodlá ho propojit s projektem, na kterém aktuálně pracuje město Ústí nad Labem. To v nejbližších dnech vybere projektanta, který připraví první etapu.

V ní chce nejprve vybudovat zázemí pro obsluhu, údržbu, půjčovnu náčiní a toalety. V následujících adventure golf, dětské lanové centrum a hřiště, tobogány, vzduchovou trampolínu, naučné stezky a další.

Jak vysvětlil šéf Ústeckého podzemí René Růžička, dinopark dostane formu jurského safari. „Normálně modely dinosaurů stojí na místě, zařvou, sem tam se pohnou. My ale chceme, aby se pohybovaly. Modely a kostýmy mají na sobě lidé a vypadá to velmi reálně. Bude to s průvodcem, který zároveň vysvětlí, co jsou zač a jak žili. Ve světě to už funguje, lze to najít na Youtube, dinosauři jsou na videu jako živí,“ popsal Růžička.

Otevřít by prý mohl už příští rok v červnu, pokud tedy město odsouhlasí pronájem pozemku nad muzeem civilní obrany s protileteckým krytem, které Ústecké podzemí provozuje.

S nápadem vybudovat volnočasový areál na Větruši přišlo ještě minulé vedení města. Nelíbilo se mu, že na Větruši krom hotelu, zámečku a kurtů nic není. Slibovalo si od něj, že atrakce by mohly návštěvníky přilákat, aby se sem vraceli. Především rodiny s dětmi. Zároveň doufalo, že by to mohlo přitáhnout i turisty z okolních měst i sousedního Saska a to platí i v současnosti.

Bobová dráha musí počkat

Podle náměstka primátora Pavla Tošovského (ODS) ale musel magistrát od některých nápadů upustit kvůli nedostatku peněz. „Zatím nepočítáme s bobovou dráhou, stála by příliš. I vzhledem k současné krizi s ní budeme muset počkat,“ přiblížil.

O bobovou dráhu by ale město přijít do budoucna nemuselo. Počítá s ní do budoucna totiž i Růžička. „Pro hodně lidí v zemi je Ústí špinavé a průmyslové město. Inspiroval jsem se Vítkovicemi, které na tom jsou stejně. V nich ale vybudovali řadu naučných i oddychových atrakcí a mají teď opravdu co nabídnout,“ poznamenal.

Ústecká opozice ovšem jeho nadšení poněkud zchladila. Například aktivista z Ústeckých šroubů a zastupitel za PRO! Ústí Lukáš Blažej. „Mám obavy, že by se kvůli tomu muselo hodně kácet. Vůbec z hlediska ochrany přírody jsem vůči tomu nápadu skeptický a ani si nedovedu představit, že by to bylo tak rychle,“ myslí si.

Ústečané jeho skepticismus sdílí, ač by se jim dinopark většinou líbil. Třeba Janě Novákové z Kamenného vrchu. „Tady není kam jít, na Větruši by to bylo fajn i s dalšími atrakcemi pro děti. Ale moc tomu nevěřím, když je teď krize,“ dodala.