Jak vysvětlil kandidát PRO! Ústí na primátora Richard Loskot, v západním světě sice platí, že majetek a svoboda jsou nedotknutelné, ale s nimi ovšem přichází i odpovědnost. „Pokud vlastník pozemků není schopen či ochoten splnit svůj záměr, blokuje rozvoj města, poškozuje jeho tvář, přispívá k degradaci veřejného prostoru a ještě tím snižuje bezpečnost v ulicích, jinou cestu než vyvlastnění nevidíme. Prvním krokem je přesvědčit město, aby vypsalo referendum, ve kterém se zaváže učinit kroky potřebné k vyvlastnění pozemku,“ popsal.

Ústečané chtějí místo díry na náměstí park. V rychlou nápravu nevěří

Město ztratilo téměř všechny páky na vlastníka parcely před 13 lety, když ji navzdory podmínkám smlouvy o smlouvě budoucí prodalo. Smlouva stanovovala, že k prodeji dojde až po dostavbě druhého patra nové budovy. Tehdejší vládnoucí ODS ale přesvědčila zastupitele, aby s prodejem pozemku o celkové výměře 1 829 metrů čtverečních za 44,15 milionu korun společnosti UDES souhlasili. Na investora Ústí převedlo vlastnické právo v červenci 2010.

Příprava Bloku 004 ke stavbě ovšem začala už v květnu 2008, kdy ústecké vedení za peníze z městské kasy nechalo provést archeologický průzkum, aby budoucího investora ve výstavbě nic nezdržovalo. Jenže stavba nikdy pořádně nezačala. V listopadu 2012 platilo stavební povolení jen pro nižší výstavbu a zabezpečovací práce. Na vrchní stavbu ji investor nezískal kvůli údajným nedostatkům v projektu. Společnou řeč našli úředníci stavebního úřadu s investorem až před pěti lety. Jenže ani po získání stavebního povolení se na staveništi nic neděje. Firma loni pouze zahájila stavební práce, aby nepřišla o platné stavební povolení, ale poté je zase zastavila. Dnes je oplocení staveniště poničené, plachty také, všude roste plevel a povalují se odpadky.

Plánovaný Blok 004.Zdroj: Vizualizace: UDES

K vypsání referenda o vyvlastnění pozemku potřebuje hnutí PRO! Ústí přibližně 7500 podpisů. Aby byly výsledky referenda závazné, musí se ho zúčastnit alespoň 35 procent oprávněných voličů a nadpoloviční většina musí být pro vyvlastnění, přičemž minimálně musí být pro vyvlastnění alespoň 25 procent všech oprávněných voličů ve městě. „Když bude referendum úspěšné, město bude zavázáno v této věci konat a ještě bude mít navíc prokázaný veřejný zájem,“ pokračoval Loskot s tím, že se poradili se zkušeným právníkem se zaměřením na ústavní právo.

Náměstek primátora Ústí Pavel Tošovský (ODS), který má na starosti majetek a rozvojové záležitosti, ale považuje podpisovou akci za předvolební plácnutí do vody. „Všechny nás ta nehorázná díra štve, ale je to soukromý majetek. Nakonec stejně budeme muset jednat s majitelem, bez něj se to prostě nehne. Soudním stáním si jen zaděláme na další roky trvající patálii, kterou by se třeba dalo jinak dovést ke zdárnému konci lépe. Jistě, prozatím by vlastník sice Blok 004 prodat chtěl, ale za cenu, kterou nikdo není ochoten zaplatit. Jednat s ním budeme, není možné nejednat. Jenže v tom stavu, v jakém se celá ta záležitost nachází, je město skoro bezbranné,“ posteskl si.

Pohnuly se konečně ledy? Oplocená jáma na Mírovém náměstí v Ústí ožila

Ke stavebnímu povolení pomohlo najít shodu městské vedení pod taktovkou hnutí UFO v roce 2017, kdy v čele krajské metropole jako primátorka usedala Věra Nechybová. „Město určitou páku má, investor potřeboval dokoupit ještě 36 čtverečních metrů. My je neprodali, pouze jsme uzavřeli smlouvu o smlouvě budoucí s tím, že musí stavbu nejprve zkolaudovat a pak teprve mu to prodáme. Vyvlastnění je na dlouhé lokte, vidím ho jako nereálné. Nakonec se bude muset stanovit tržní hodnota. Já myslím, že bude lepší a rychlejší jednat s majitelem. Podpisová akce je jen tlak na voliče. Hezké gesto, které nakonec k ničemu nepovede,“ podotkla.

Předseda představenstva společnosti UDES Radek Neymon s redakcí Ústeckého deníku naposledy komunikoval v roce 2021. Tehdy vysvětloval, že stavba začala pozdě, jelikož všechno podražilo. Poté, když se nakonec zase nic nedělo, už komunikovat přestal úplně. Telefony nezvedal ani během pátku.