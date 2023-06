Tajné hlasování navrhl primátor Petr Nedvědický (ANO). Na podporu uvedl argument, že v diskusi zazněla od přítomného občana poznámka o možném trestním oznámení. Tajné hlasování mělo tedy být opatřením, které by eliminovalo, či ztížilo případné vyšetřování. Proti odkoupení stavby vystupovali především opoziční zastupitelé. Například zástupci hnutí PRO! Ústí si myslí, že cena zhruba 73 milionů korun je přehnaná a neodpovídá skutečnosti. Zároveň zpochybňují platnost stavebního povolení. Proto navrhovali odložit materiál do září a pochybnosti vyjasnit.

Bod předkládal k projednání primátor Nedvědický s tím, že navrženou kupní cenu stanovili na základě posudku, který si město nechalo udělat. „Stejný si nechal udělat Ústecký kraj,“ poznamenal primátor. „Cena se vztahuje na soubor nemovitých a movitých věcí, jak je společnost UDES nabízí. Tedy pozemky, postavená část, projektová dokumentace s platným stavebním povolením. Ke všem dohadům je potřeba říct, že blok 004 byl odprodán v roce 2011 za celkovou hodnotu 44 milionů. K tomu prokazatelně, dle posudků, existuje vybudovaná část v hodnotě 35 milionů korun,“ vypočítával s tím, že nemovitost skutečně dosahuje hodnoty navržené kupní ceny.

Nejvíce připomínek vznesli zastupitelé opozičního hnutí PRO! Ústí. Karolína Žákovská například upozornila, že prodejní cena, za kterou firma UDES před lety blok 004 odkoupila, sice činila 44 milionů korun, ale zároveň zahrnovala více než třicetimilionové proplacení archeologického výzkumu, který provedlo město na své náklady. „Není pravdou, že tržní cena je 73 milionů. Ta částka byla stanovena velmi základním způsobem a na základě nepříliš přesvědčivých odhadů. Výslovně je tam uvedeno, že by v případě takového obchodu neměl být jednou ze stran regulovaný subjekt, tedy město,“ poznamenala s tím, že odhadní cena činí 36,9 milionu korun.

„Za druhé bych ten nákup považovala za vysoce rizikový z hlediska právních problémů. Projekt je starý, nevíme, jestli ho lze vůbec dokončit. Pokud ano, bude dostavba drahá. Nevíme, jestli je vůbec potřeba postavit v centru další administrativní budovu. Žádný racionálně uvažující zastupitel tohle nemůže podpořit. Navíc existují pochybnosti o stavebním povolení a jeho platnosti,“ pokračovala.

Z diskusního příspěvku Žákovské, stejně jako z dalších od opozice vyplynulo, že jsou sice pro odkoupení, ale považují 73 milionů za příliš. Například Petr Křivan z hnutí UFO si myslí, že kdyby tato cena byla reálná, tak prý by se UDES povedlo parcelu i se stavbou prodat už dávno. „Jestli o tom jednáme pár měsíců, proč nemáme položkový rozpočet a projekt k nahlédnutí, proč nemáme plán, co s tím po dostavbě. Proč tu není statický posudek? Ten materiál mohl být pořádně připraven,“ kritizoval.

Jeho příspěvek doplnil zastupitel za ODS Michal Šidák, který také považuje dohodnutých 73 milionů za přehnané. „Trápí nás to všechny a chceme, aby se to vyřešilo. Nicméně bychom rádi podpořili odkup, ale takzvaná cena v místě obvyklá je 36 milionů korun a vy to chcete koupit za cenu vyšší. I majetková komise doporučila jednat o nižší ceně,“ prohlásil.

V diskusi o tom, co s odkoupenou stavbou dál, primátor Nedvědický zopakoval, že dokumentaci nejprve zhodnotí architektonická kancelář města. „Musí být provedena revize dokumentace, která je součástí nákupu. Zda odpovídá předpisům a zda lze na ní dělat úpravy. My jsme reagovali na nabídku v nějakém čase, musela projít majetkovou komisí, radou, a teprve po schválení v radě to mohlo putovat k projednání v zastupitelstvu. Tento materiál není tak složitý, aby si kolegové nemohli prohlédnout posudek a nabídku společnosti UDES, který je na A4,“ dodal.