Odkoupení Bloku 004, jak se parcela se staveništěm oficiálně jmenuje, schválili zastupitelé většinou 19 hlasů v tajném hlasování loni začátkem června. Proti v bouřlivé, zhruba hodinové diskusi vystupovali především zastupitelé hnutí PRO! Ústí s tím, že kupní cena zhruba 73 milionů korun je přehnaná a neodpovídá skutečnosti.

Koalice naproti tomu argumentovala odborným odhadem, který tuto sumu označil za tržní cenu, přičemž hodnotu stanovil na přibližně 34 milionů korun. K dohodě město dospělo po půlročním vyjednávání s vlastníkem společností UDES. Ta zde chtěla vybudovat multifunkční dům s obchody a službami.

Ústecké Mírové náměstí už několik let hyzdí rozestavěný multifunkční dům vedle Paláce Zdar. Místní tomu říkají díra na náměstí.Zdroj: Karolína Heptnerová

Na místě to zatím příliš esteticky nevypadá. Oplocení i stavební jáma jsou zarostlé plevelem, kolem se povalují odpadky a lidé jej míjí bez zájmu nebo s otráveným pohledem.

„Mne by jen zajímalo, co s tím chce město dělat. Dokud mu to nepatřilo, asi s tím dělat nic moc nemohlo. Teď je ale míč na jejich straně hřiště,“ poznamenal jeden z kolemjdoucích. Představil se jako Jindřich a okolo chodí v podstatě dvakrát denně, jelikož bydlí nedaleko kulturního domu. „Mně se tedy líbilo, když tu býval kdysi park. Ale po těch letech budu rád, když to přestane dělat ostudu a překážet,“ povzdechl si.

Dle současných záměrů města má Blok 004 být podle radní Evy Fialové, která to má na starosti, městským domem s důrazem na oživení veřejného prostoru kolem sebe.

„Má vhodně doplnit chybějící strukturu a konečně dotvořit prostor náměstí. Dům má ambici zlepšit renomé Mírového náměstí a svou hmotou zamezit úniku náměstní energie. Aktivní přízemní část budovy pomůže prostoru zase žít. Prvotním úkolem je zpracování oplocení, které vedení města zadalo oddělení Kancelář architekta města. Předpokládáme, že plot kolem staveniště bude plnit svou funkci minimálně 4 roky, než se bude moci odstranit. Taková doba je optimistickým odhadem a zahrnuje jak analytické, posuzovací a projekční práce, tak dobu výstavby. Po celý tento čas budou občané chodit kolem plotu, který by jim měl nabídnout víc než jen ochranu před stavebními pracemi,“ poznamenala.

Jednou z možností je například část stěny vymezit pro graffity. Ústecký umělec, který se graffiti zabývá, si ale není tímto nápadem zrovna moc jistý. „Ten prostor se strašně hádá s tím, že je v centru, ale zase to bude lepší než díra a opilci okolo Barborky. Já si tedy myslím, že jakákoliv věc kupředu bude ku prospěchu," zamýšlel se. Když ale prý vezme v potaz, že staveniště je mezi krajským úřadem a magistrátem, zároveň spojovačkou mezi dvěma náměstími, neví prý, jak se na graffiti budou tvářit normální lidé.

„Nevím, jak by tu fungoval provoz, kdyby kdykoliv někdo přišel a smrděl se spreji. Myslím si, že tohle by asi lidem vadilo. Jsem sice sám proti sobě, ale snažím se myslet na všechny. Já bych navrhoval udělat výběr umělců, kteří si dokáží vzájemně porozumět a mají už nějakou úroveň, něco umí a osvědčí se svým portfoliem. Aby to nakonec nevypadalo hůř, než teď. Je strašně moc těch, co nemají soudnost a nastříkají levnými barvami nějakou hrůzu," varoval.

Nápady ale jsou různé, například že by stěna sloužila jako prezentace ústecké univerzitě i muzeu, nebo Galerii Emila Filly a další.

Podle architektky z Kanceláře architektury města (KAM) Barbory Havrlové nyní připravují podklady pro zpracování studie na takzvaný městský dům. Přesunout by se sem měly odbory sociální péče, stavební úřad, samotná KAM, informační středisko a přidružené prostory jako třeba senior point. Bude potřeba prověřit technický stav staveniště, například statiku.

Hodně diskusí vyvolal i vzhled budovy. „Dnes už je to morálně a esteticky zastaralé, takto už se to nedělá. My v podstatě jen necháme konstrukci a zbytek bude mít nové zpracování,“ poznamenala architektka s tím, že zpracování bude trvat přibližně rok. „Samozřejmě bychom to chtěli mít hotové co nejdříve,“ pokračovala.

Opozice odkoupení staveniště sice nepodpořila, ale vítá, že na prověření možností staveniště pracuje právě městský architekt a jeho tým.

„Práce mají prověřit, co to místo umožňuje. Jaká je konstrukce doposud postavené části domu. Díky tomu, že studii zpracuje KAM, se bude o záměru města se staveništěm diskutovat veřejně. Vnímám to pozitivně,“ dodal například zastupitel PRO Ústí Richard Loskot.

