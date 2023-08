Když se optáte kolemjdoucích, jak celou záležitost vnímají, většinou se shodují na jednom. Chtějí, aby „… ta ostuda konečně zmizela. Jestli to bude města, ať tu udělá něco pro lidi,“ myslí si například dělník Milan. Co by to mělo být, neví. „Býval tady park. Ale já fakt nejsem ten, kdo by měl něco vymyslet. Na to jsou tady jiní. Když už za to vyhodí peníze, tak ať to k něčemu je užitečné,“ řekl. Stejně tak považuje cenu, kterou město zaplatí, za vysokou. „Já si takovou sumu ani neumím představit. Myslím, že do smrti nikdy neuvidím pohromadě ani půl milionu, natož sedmdesát. Ani je k ničemu nepotřebuju, tak to nedokážu posoudit. Já jen chci, aby ten hrozný plot zmizel,“ přál si Ústečan středního věku.

Další oslovení se dělí na tři tábory. Jedni myslí, že je to drahé, ti převládali. Druzí, že levněji by to stejně majitel neprodal a my bychom se na to museli koukat dalších deset let. Třetí si chtějí udělat názor, až město rozhodne, co se stavbou udělá – prostě, čas ukáže. Ústí si samozřejmě nechalo zpracovat znalecký posudek. Ten vlastně stanovil ceny dvě, tu první, která činila něco kolem 35 milionů. V přílohách však hovoří i o ceně, se kterou při hlasování souhlasilo letos v červnu dvacet zastupitelů, tedy oněch 73 milionů. Ta měla být, laicky a velmi zjednodušeně řečeno, cenou tržní, na rozdíl od oné nižší ceny obvyklé.

Koalice odkoupení považuje za úspěšný krok. Pracuje například i s přesvědčením, že vlastník nemá a ještě dlouho nebude mít dostatek prostředků na dostavbu. Jakýkoliv jiný postup vzhledem k tomu, že blok 004 patří do soukromých rukou, odkazuje do říše sci-fi, například pokusy o vyvlastnění. Jak informoval ústecký primátor Petr Nedvědický, nyní právníci všech tří smluvních stran připravují kupní smlouvu. „K otázce budoucnosti, to zatím nebylo rozhodnuto. Snahu opozice relativizovat rozhodnutí zastupitelstva však vnímám jako absolutní opovrhování parlamentní demokracií a jejími principy,“ poznamenal.

České zákony totiž umožňují vyvlastnit jen tehdy, když se veřejný zájem týká státem plánované stavby dopravní infrastruktury, nebo vodních staveb a soukromá nemovitost je tomu překážkou. Ukládá přitom, aby se stát vždy pokusil o dohodu s vlastníkem. „Pro vyvlastnění musí existovat veřejný zájem a ten musí být ze zákona naplněn vždy. Takový veřejný zájem, který by umožnil vyvlastnit blok 004, ale v českém právu neexistuje,“ vysvětlil ústecký advokát Petr Musil.

Vyvlastnění navrhovalo nejsilnější opoziční hnutí v zastupitelstvu, tedy PRO Ústí, ale to se nezdařilo. V každém případě ústecký zastupitel za hnutí PRO Ústí a zároveň senátor za SEN 21 Martin Krsek podal kvůli odkoupení odhlasovanému v tajném hlasování na ministerstvo vnitra podnět ke kontrole. V odpovědi ministerstva, kterou ostatně Krsek zveřejnil i na svém facebookovém profilu, mu ministerský úředník, ředitel odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Martin Veselý mimo jiné napsal, že po prostudování všech podkladů neshledali v rámci své dozorové působnosti postup města v rozporu se zákonem. „… nemůžeme ani za město stanovovat, jak … odůvodnit odchýlení od ceny obvyklé tak, aby zachována zásada hospodárnosti, neboť i otázka sledování jiného důležitého zájmu je na posouzení města jako územně samosprávného celku,“ uvedl.

Podle Krska sice ministerští úředníci na postupu města neshledali věcné nesrovnalosti, pozastavili se ale nad způsobem stanovení finální částky. „Samozřejmě neřešili, zda byl postup města v souladu s dobrými mravy. S Karolínou Žákovskou a kolegy z PRO Ústí zvážíme úřednické doporučení obrátit se na ministerstvo financí,“ prohlásil k výsledku svého podnětu.

Co tedy s budovou dál, jaké jsou možnosti? Strategický rozvoj, investice a dotace má na starosti ústecký radní Pavel Tošovský. „Zatím je skutečně předčasné spekulovat, jak to bude dál, ale možností máme několik. Jedna z nich například, že bychom našli spoluinvestora, který by to dostavěl. Mohli bychom sem pak přesunout některé odbory magistrátu, které sídlí v pronajatých prostorech,“ navrhl s tím, že přepážkové centrum, které původně mělo v nedostavěné budově vzniknout, je zatím naplánováno v budově magistrátu s vchodem z atria.

