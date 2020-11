Distanční výuka v praxi? Ústecké základní školy vycházejí ze svých možností a každá tak má trochu odlišný systém. Někde zveřejňují úkoly na webu, jinde využívají pro ukládání učiva cloudová úložiště, jako například Onedrive. Při výuce samotné je hlavní aplikace MS Teams, ale výjimkou není WhatsApp či Skype.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Mnoho rodičů to dostává do nezáviděníhodné situace. Velká část je sice doma, ale pracuje. Školáci přitom často této situace zneužívají a spíš než by se učili, věnují se zábavě. Školy přitom často dokážou rozlišit, kdo se fláká a kdo by rád úkoly plnil, ale nemá na to technické možnosti.