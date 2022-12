Nedělní Sebuzín nabídl nejprve divadlo, potom pekelníka a Mikuláše

/FOTO/ Do Vily Sebuzín přijelo v neděli 4. prosince teplické divadlo Krabice. Jednoduchá dekorace, dva ospalí ježci bavili děti celou hodinu. Chytřejší uměl psát a číst, jmenoval se Hugo, v kostýmu byl Zdeněk Rusín. Silnější ježek se jmenoval Ludvik, v kostýmu byl Petr Jílek. Slovní záměny bavily diváky, zápletkou byly Vánoce v přírodě a zákeřný had. Jen skončilo divadlo, vešel do místnosti vysoký muž se stříbrnou berlou v doprovodu pekelníka. Košík byl plný plyšáků a čokoládových dobrot, dětská radost se měřila hlasitostí výkřiků, největší zájem byl o selfíčko s hodnou čerticí.

Divadlo a mikulášská nadílka ve Vile Sebuzín | Foto: Miroslav Vlach