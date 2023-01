O změně kraj s městem vyjednává už měsíce, ale doposud nedospěli k žádné domluvě. Dle prohlášení krajského i městského vedení existuje několik možností. Ve hře je podle ústeckého hejtmana Jana Schillera i alternativa, kdy by kraj převzal ústecké muzeum a město divadlo. Muzea totiž obvykle zřizují právě kraje, zatímco divadla města.

„Je to jedna z možností, ale nejsem schopen říct nic bližšího. Existuje na to celá pracovní skupina, která možnosti prověřuje. Jestli platit víc, nebo míň, případně přistoupit k alternativám. Určitě se nakonec dohodneme, máme na to s městem celý rok, abychom to vyřešili. Dodatek sice skončil loni, ale peníze jsme poslali i letos. Musíme ale taky brát v potaz, že divadlům obvykle přispíváme kolem 3,5 milionu, kdežto tomu ústeckému dáváme 33 milionů, to je prostě nepoměr,“ poznamenal hejtman s tím, že dle jeho osobního názoru už když s. r. o. vznikalo, mělo mít město většinový podíl. „Takhle je to od samého začátku špatně,“ myslí si.

Opera Rusalka v Severočeském divadle v Ústí nad LabemZdroj: Vilém MarušV ústecké městské radě má na starosti Severočeské divadlo náměstkyně primátora Věra Nechybová. „Jednáme o tom už dva roky, ale prozatím nemáme žádný výstup. Teď budu opět posílat žádost o další jednání s návrhem řešení. Zda pokračovat, nebo se bavit o převodu. Ústecké divadlo mi není lhostejné, existuje s víc než 110letou tradicí. Jsem ráda, že v prosinci zastupitelé podpořili přidělení dotace divadlu, musím jim za to poděkovat. Město toho ale má moc, zoo, divadlo, muzeum a další. Asi by bylo dobré tu situaci narovnat a muzeum převést pod kraj, vzhledem k tomu, že muzea obvykle kraje zřizují,“ uvedla s tím, že je optimista a určitě se situaci nakonec podaří vyřešit.

„Eseróčko“ vzniklo proto, že město i kraj chtěli v roce 2011 zabránit přeměně ústecké scény na stagionu. Tedy na místo, kde by pouze hostovaly cizí soubory, maximálně s malým kmenovým souborem. V současnosti divadlo stále disponuje vlastním repertoárem se stálým souborem, pyšnícím se nositeli divadelní ceny Thália, kde vedle tvorby operní, operetní, muzikálové a baletní nabízí i samostatné hudební koncerty. Nabídku zpestřuje hostující činohrou s význačnými hereckými osobnostmi.

Divadelní budovy v nedávně době prošly obnovou a celkovou modernizací. Hotová je například oprava fasády hlavní budovy s instalací nových vchodových dveří, oprava budovy dílen a jejich technického vybavení, podobně prošla úpravami krejčovna, vybavení orchestřiště a baletního sálu. Zastaralá jevištní technika získala nová světla, projekci a zvukovou aparaturu odpovídající požadavkům doby. Pro výrobní sféru a umělecké složky bylo zrekonstruováno sociální zázemí, opravena je vzduchotechnika, nouzové osvětlení, výtahy či plošiny pro ZTP a mnohé další.

Jak prohlásil ředitel a jednatel divadla Miloš Formáček, v současnosti vedení divadla klade větší důraz na hospodárnost a efektivitu s cílem celkové prosperity.

„Smysluplné investice vidíme jako základní předpoklad pro zajištění budoucnosti a samotnou existenci organizace. Funkčnost budovy s ansámblem, který dovede pružně reagovat na poptávku trhu, je podmínkou zcela zásadní. Při výběru repertoáru samozřejmě zvažujeme celkové náklady spojené s výrobou dekorací a kostýmů, umělecké a autorské honoráře a další, nicméně divák je stále hlavním a určujícím faktorem,“ dodal před časem.