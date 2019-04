V červnu, na konci divadelní sezony, balet opustí Japonka Mizuho Nagata, Belgičanka Olivia Lenssens a Ital Francesco Calipari. Více než polovina z 21členného souboru pochází z ciziny. Proč se do Ústí hlásí tanečníci i tanečnice z celého světa? Potřebují nové zkušenosti.

„Trvale usilují o získání angažmá na scénách s mezinárodním renomé, například v Bratislavě či v Budapešti. Ale zkušenosti nejprve někde musí získat,“ vysvětlila šéfka ústeckého baletu Margarita Pleškova. Podle ní se důvod nástupu zahraničních tanečníků a tanečnic do Ústí shoduje. Každý, kdo končí konzervatoř, hledá práci, kde se dá. „Hodně se jich hlásí na konkurzy, já se pak snažím vybrat ty nejlepší,“ popsala Pleškova.

Příklad? Norská tanečnice Emmeline Jansen. „Je zatím v Ústí spokojená, o odchodu neuvažuje,“ uvedl ředitel divadla Miloš Formáček. „Může tu tančit hlavní postavy. Ve Zkrocenízlé ženy třeba Kateřinu,“ dodal. Tato dvaadvacetiletá dívka nemá v Ústí vždy jen sólové role. V chystaném představení Romeo a Julie tančí ženy Montéků.

„Zatím ji divadlo neztratí, což už dnes neplatí o další ústecké hvězdě, japonské baletce Mizuho Nagata. Je tak dobrá, že dnes tančí hlavní roli Odetty v Labutím jezeře,“ prohlásila Pleškova. Poté ji v Ústí nahradí právě Norka.

Z baletky japonskou policistkou

„Japonskou dívku čeká Odetta naposledy ve finále sezony, od září bude doma v Japonsku. Chce se tam hlásit na policistku. Vedou ji k tomu zdravotní potíže, to je častý problém baletek,“ přiblížila šéfka ústeckého baletu. Sama Pleškova pochází z Ruska, je pro ni důležité dobře se s tanečníky i tanečnicemi domluvit.

Nejde o jediný odchod. Zpět do Bratislavy zamířila z Ústí Slovenka Sabina Babišová, i ji k tomu vedou zdravotní důvody. Za tři roky na scéně si zničila klouby, už nechce dál tančit. „Mění práci, bude letuškou,“ prozradila Pleškova. „Odchází od nás ti nejlepší a my musíme další nováčky učit jejich role. Je to věčný koloběh v baletu,“ posteskla si.

Baletní soubor od září posílí nováčci, většina jich je z tuzemska. Odpadne tak nutnost komunikovat s tanečníky v cizích jazycích. Do ansámblu přibude dívka z Ostravy, z Prahy i Liberce a tanečník z pražské konzervatoře. V Ústí nastoupí místo odcházejícího Itala Francesco Calipariho. „Potřebuji s tanečníky mluvit nejen o práci, musíme spolu řešit různé problémy. Česky to bude snazší,“ vysvětlila vedoucí ústeckého baletu.

Zahraniční tanečníky a tanečnice má i Šaldovo divadlo v Liberci. „Asi čtyři pět let byl náš baletní soubor konstantní. Měnil se člověk či dva, nyní je ale soubor ve stádiu, kdy lidi potřebovali vyměnit. Nastává tu rekonstrukce souboru,“ přiblížila i vedoucí zdejšího baletu Alena Pešková.

„V souboru všichni mluvíme česky a anglicky, domluvit se je důležité. Naši cizinci se okamžitě učí česky, chodí na lekce jazyka. Ti, kteří už tu jsou déle než dva roky, česky mluví obstojně. Je dobré vytvořit v souboru atmosféru, aby věděli, že jsou tu v Čechách a sami se snažili být v našem jazyce úspěšní,“ vysvětlila Pešková. „Máme třeba i Japonku, která umí japonsky, anglicky a česky. Máme tu v podstatě celý svět,“ dodala.