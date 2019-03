Vyděšené děti spustily povyk. Zaslechli ho Miroslav Balog (35) a René Cibrik (22). Mirek nezaváhal a skočil za dívkou do prudké kalné vody. „Byl únor, dost zima, voda studená,“ ohlíží se zachráncův kamarád René, který Mirkovi pomohl s dívkou na břeh. „Chtěli jsme malou rychle dostat do tepla. Ani jsme nevěděli, že už jede záchranka,“ tvrdí René.

Byl to pro něj podobný šok jako pro děti a později pro rodiče Nely Slepčíkové. „Nic podobného jsem tady nezažil, a to jsem se v Trmicích narodil,“ vzpomíná Cibrik. „Když jsem ji tahal ven, byl to stres a strach. Když se Nela vrátila z nemocnice a já zjistil, že je v pořádku, přišla úleva i radost,“ vypráví René.

S Mirkem je nominovaný sdružením Romano Jasnica na Cenu hejtmana. „Pomoci někomu, kdo to potřebuje, je krásný pocit,“ je rád Cibrik.

Sociální pracovnice sdružení Romano Jasnica Jana Chudobová pozvala na příští týden zástupce Ústeckého kraje, kteří mohou zachráncům zařídit poděkovaní a ocenění. „Ale s Cenou hejtmana mají kluci smůlu. Dostat ji mohou za rok, letos je po termínu,“ připomíná.

Když se o záchraně holčičky dozvěděla, šla se podívat, jak je voda hluboká. „Jsou to oba hrdinové. Kdyby holčičku rychle nevytáhli, zemřela by. Před lety tu do Mlýnského potoka spadl kluk, už ho nenašli,“ připomněla.

„Jsem klukům za záchranu dceřina života vděčná. Nikdy jim to nezapomenu,“ říká se slzami v očích maminka děvčátka Andrea Demeterová. „Byla jsem doma, kluci malou nesli k babičce, bydlí blíž. Rychle jsem ji převlékla, byla to hrůza. Pak přijela záchranka. Lékaři ji zahřívali, v nemocnici jsme šli na vyšetření, třeba jestli se při pádu nebouchla do hlavy. Ale měla jen škrábnutou ručičku,“ řekla s úlevou matka.