V noci ze čtvrtka na pátek došlo k dopravní nehodě v Žandově u Chlumce na Ústecku. Auto se tam srazilo s divokým prasetem, vůz skončil v příkopě. Na místě zasahovali ústečtí hasiči i záchranáři.

„Mezi druhou a třetí hodinou v noci jsme zasahovali u dopravní nehody osobního auta, které se srazilo s divokým prasetem a sjelo do příkopu,“ informovali ústečtí hasiči. Jednoho člověka si převzali do péče záchranáři. "Řidiče jsme převezli se středně vážným zraněním do ústecké nemocnice," řekl mluvčí ústeckých záchranářů Prokop Voleník.

„Vůz jsme jeřábem vyprostili,“ dodali hasiči.