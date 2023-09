Prasata nechtěla pustit zaměstnance do školy. Bachyně zaútočila i na strážníky

Kdyby to nebyla pravda, člověk by si řekl, že šlo o grotesku. Pro zaměstnance školy, kterým zkřížila cestu do práce divoká prasata, ale moc do smíchu nebylo. Páteční ráno 1. září se na ZŠ SNP v Ústí nad Labem odehrávalo v napjaté atmosféře. Návrat do normálu zajistil až přivolaný myslivec. Ale hezky popořádku.

Divoká prasata nechtěla pustit zaměstnance do školy. Bachyně zaútočila i na strážníky. | Foto: Městská policie Ústí nad Labem