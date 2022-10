FOTO, VIDEO: Na hejtmanství dohlíží Václav Havel. Tedy jeho profil z dlaždice

Dlaždice s neobvyklou prasklinou zaujme na první pohled. Pohled druhý, po chvilce zamyšlení vám napoví, že je to profil lidské hlavy, dokonce velmi známého člověka. Pak vám do dojde: je to první porevoluční prezident Václav Havel.

Dlaždice s profilem Václava Havla v Ústí nad Labem | Video: Deník/Janni Vorlíček