Sama Vrabcová nezná přesné důvody svého propuštění. „Dostala jsem dnes od pana ředitele výpověď. Ústně mi nebylo řečeno proč. Napřed mne písemně odvolal a vzápětí mi dal výpověď, asi pro nadbytečnost,“ uvedla.

Zda se bude soudit, nebo ne, ještě netuší. „Pořád to ještě zpracovávám. Nechám si to všechno projít hlavou přes víkend a uvidím, co udělám dál,“ poznamenala.

Ředitel zoo Roman Končel se k výpovědi nevyjádřil. Dnes v podvečer (pátek 16. srpna) odmítal přijmout telefonní hovory.

Po městě se rozšířila informace, že se tak stalo poté, co se ředitel Končel vrátil ze schůzky s vedením města, respektive s náměstkyní primátora a bývalou primátorkou Věrou Nechybovou. Ta ale takové obvinění odmítla. „Proč bych, proboha, něco takového dělala? Kdybych to chtěla, mohla jsem ji přece propustit z pozice primátorky. To je naprostý nesmysl. Personální záležitosti ředitele zoo jsou zcela v jeho kompetenci tak, jako v každé jiné příspěvkové organizaci města,“ reagovala.

Prý s ředitelem zoo samozřejmě mluví a řeší třeba provozní záležitosti. „Například okolo kadaveru nosorožce a podobně, ale toto je zcela na jeho rozhodnutí, do toho mu nemluvím,“ dementovala informaci Nechybová.

V minulosti dostal rychlou výpověď Martin Trnovec. Ten jako vedoucí provozního útvaru v roce 2017 upozorňoval, že se v zoo dějí nepravosti a vedení některým zaměstnancům nadržuje. Vzápětí jej propustili. Bránil se u soudu a ten mu dal za pravdu, spor vyhrál.