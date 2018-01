Dluhy neplatičů se špatně vymáhají, říká František Ryba z družstva Krušnohor

Ústecký kraj /ROZHOVOR/ - „Prosíme o pomoc.“ Zoufalá družstva v petici požadují lepší zákony, které by ochránily slušné obyvatele.

František Ryba, ředitel mosteckého Stavebního bytového družstva Krušnohor a předseda rady bytových družstev severočeské oblasti. Foto: Deník/Martin Vokurka

V prosinci a lednu podepisují uživatelé a majitelé bytů v Ústí, Teplicích, Děčíně, Mostě a dalších městech v Ústeckém kraji i ostatních regionech republiky petici vládě a Parlamentu. Českomoravská bytová družstva jako správci bytů a domů v ní žádají o pomoc kvůli mizerným zákonům. Autoři se inspirovali podobnou peticí z litvínovského Janova, která vznikla před třemi lety.

„Naše petice žádá o pomoc pro majitele a obyvatele 1,5 milionu bytů, ve kterých žije zhruba 4,5 milionu obyvatel. Petici považujeme za zoufalý výkřik, o prosbu o pomoc,“ říká ředitel mosteckého Stavebního bytového družstva Krušnohor a předseda rady bytových družstev severočeské oblasti František Ryba.

V čem vidíte hlavní problém?

Řada vlastníků bytů neplatí provozní náklady svého bytu. Sousedé musí za neplatiče hradit jejich dluhy, hlavně za vodu a teplo a platby za údržbu domu. Přitom často nemají šanci z dlužníka dluh dostat.

Vždyť funguje exekuční řízení.

Mizerně. V porovnání s vyspělými evropskými zeměmi jsme v katastrofické situaci. Při exekuci dlužníkova majetku jsou dluhy vůči bydlení na posledním místě v pořadí uspokojovaných věřitelů. Přitom základem stability státu je, aby občané měli zajištěné bydlení. K tomu ale musí patřit i prioritní vymáhání dluhů za bydlení.

Proč v petici napadáte občanský soudní řád?

Nově přijatá úprava občanského soudního řádu je výsměchem. Majitelům domů zákon garantuje nanejvýše 10 % z výtěžku z nuceného prodeje. To většinou v chudších krajích nepokryje ani základní dluh. Zbytek peněz shrábnou banky a úvěrové společnosti, které přitom předem počítají s rizikem, že jim někdo nezaplatí. To si u poslanců prosadila bankovní lobby. Dluhy za bydlení by se měly vracet stoprocentně.

V petici napadáte i insolvenční řízení. Proč?

Je snad normální, že obyvatelé domu přijdou o peníze, které museli zaplatit za dlužníka, protože s dlužníkem bylo zahájeno insolvenční řízení a s tím je spojené i odpuštění části dluhů? Ať o dlužnou částku přijdou banky a úvěrové společnosti, které neuváženě půjčovaly, a ne obyvatelé domů, kteří platili za dlužníka náklady na bydlení.

Jednání s vrcholnými politiky

Myslíte, že vás nová vláda vyslyší?

Jednali jsme před volbami s panem Babišem. Vyžádal si od nás podrobný a přehledný podkladový materiál a přislíbil pomoc.

Jednali jste předtím i s předchozím premiérem Sobotkou?

Ano. Ústecký senátor Jaroslav Doubrava dohodl schůzku s premiérem Sobotkou. S předsedou vlády se setkali zástupci bytových družstev z Ústí nad Labem, z Mostu a radnice z Litvínova. Sobotka na základě jednání nechal vytvořit meziresortní ministerskou pracovní skupinu a ta (poprvé) uznala, že máme pravdu. Uznala, že problém existuje. Nejedná se jenom o nekvalitní zákony, ale také o problémy se sestěhováním nepřizpůsobivých hord lidí podnikateli do míst s nízkými cenami bytů. Tedy třeba do řady míst na severu Čech. Nepřizpůsobiví obyvatelé, především cikánské rodiny, doslova vybydlují domy. Situace je na řadě sídlišť neúnosná.

Co si od petice kromě jejího doručení vládě slibujete? Co si přejete?

Aby se i ombudsmanka Anna Šabatová na problém začala dívat očima obyčejných, pracujících, slušných lidí. Napsala nám dopis, ve kterém kritizuje používání výrazu „nepřizpůsobiví“, prý zásadním způsobem stigmatizuje Romy a posiluje předsudky vůči nim. Kritizuje také používání označení cikáni. Ať si přijde prohlédnout cikánskými rodinami vybydlené domy v Janově. Nad jejich stavem by člověk zaplakal…