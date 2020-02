A jak to celé začalo? V listopadu loňského roku se redakce Deníku dohodla se zástupci dm drogerie markt a společně jsme vyhlásili projekt Propojujeme generace. Netušili jsme, s jakou odezvou se naše výzva potká. Do projektu se přihlásilo 176 domovů seniorů a institucí, které pořádají programy, při nichž se potkávají zástupci různých generací.

V době, kdy většina obchodníků nabízí různé slevy a podporuje tak nákupní šílenství, nabídl tento řetězec nejen s drogistickým zbožím svým zákazníkům pocit podílet se na něčem smysluplném.

V pátek 29. listopadu se v prodejnách s logem dm nakupovalo s cílem, aby byl obrat co nejvyšší. Pět procent z toho totiž má jít na podporu občanských aktivit směřujících mezi seniory a jejich vnoučata. A bylo znát, že na tento způsob charity a podpory zákazník slyší. Díky vstřícnosti vedení dm jsme mohli slíbit, že mezi 70 subjektů do českých a moravských okresů rozdělíme rovné dva milióny korun.

Okres Ústí nad Labem

1) Domov pro seniory Dobětice

V Domě pro seniory v Doběticích se mohou radovat. Díky projektu na propojování generací dm a Deníku tam získají finanční dar ve výši 28 tisíc korun. Do projektu se přihlásil s akcí Středeční hrátky.

„Jen o pár ulic dál od našeho domova stojí místní mateřská škola. Asi před dvaceti lety přišel nápad, že by bylo fajn tyto dvě generace propojovat. A věříme, že se nám to úspěšně daří. S dětmi se naši senioři setkávají každou první středu v měsíci a společně si užijí ,,hravé dopoledne". Cílem projektu je setkávat se další hravý rok, tak aby senioři mohli dětem předávat své zkušenosti a vzpomínky, společně se věnovat výtvarným aktivitám, cvičení, zpívání . Každé sekání je jiné: věnujeme se výtvarným aktivitám, tématem je zpravidla aktuální období či měsíc. Při práci si povídají, zpívají, spolupracují na obrázku, povídají si o zvycích . Když zbude čas, společně si zacvičí,“ řekla za DD Dobětice Gabriela Stanková a dodala: „V měsíci únoru bude společné setkání masopustní, v březnu se zaměříme na příchod jara a oslavíme 25 let od otevření Domova. Dubnovým tématem budou Velikonoce a v květnu budeme tvořit pro maminky. V červnu se rozloučíme před prázdninami velkou dopolední hrou. Červnem my nekončíme a společně se setkáme zase v září při mezigeneračních sportovních hrách. Další měsíce budou s podzimní tématikou a přivítáme sv. Martina v zahradě a prosinec to je přeci Mikuláš a čekání na Vánoce.“