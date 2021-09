Otevřená bude stará papírna v Žatci, Věž Hláska v Roudnici, Weinmannova vila v Ústí nad Labem. Nahlédnout budete moci do Masarykových zdymadel. Program si pro návštěvníky připravily v muzeích a kostelech. Například v zubrnickém skanzenu se můžete podívat, jak se krouhá a nakládá zelí po starém vesnickém způsobu. A aby toho nebylo málo, svézt se tam můžete ze Střekova v historickém motoráčku, nebo autobusem.

Přehled zapojených památek najdete na stránkách historickasidla.cz.

Nahlédnout bude možné nejen do unikátního kostela svatého Floriána v ústeckém Krásném Březně, který je ukázkou takzvané saské renesance a jednou z nejmladších národních kulturních památek Ústeckého kraje. Vstoupit budete moci i do sídla památkového ústavu v Ústí nad Labem, zámku Krásné Březno. A ten normálně otevřený nebývá. „Loni kvůli lockdownu lidé přístup do kostela a zámku ztratili, nebylo vlastně ani možné se ke Dnům evropského dědictví připojit,“ poznamenala mluvčí ústecké pobočky památkového ústavu Věra Brožová

Zajímavé památky jsou například i v Budyni nad Ohří, která se jako člen Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska nikdy neopomněla k akci přihlásit.

Vodní hrad v Budyni nad OhříZdroj: Deník/Michaela RozsypalováO následujícím víkendu bude na programu prohlídka vodního hradu s muzeem, alchymistickou dílnou, výstavou obrazů v galerii, k nahlédnutí bude otevřená síň i zlatý sál zdarma. Dále bude možnost prohlídky bašty a lapidária v areálu hradu, kostela Sv. Václava a pískovcové čtvercové kašny na Mírovém náměstí, kruhové kašny na Říhově náměstí, případně některých kulturních památek nacházejících se v Budyni nad Ohří, nebo v jejích místních částech. Jsou to například soubor soch sv. Jana Nepomuckého, sv. Josefa, sv. Karla Boromejského, mostek přes malou Ohři, sloup se sochou Panny Marie, socha Bolestného Krista, věž městského opevnění a mnohé další.

K zajímavostem patří Masarykova zdymadla na Labi, s komentovanými prohlídkami rybího přechodu, strojovny jezu a informační místnosti, kde zájemci uvidí krátký film o výstavbě zdymadla. Podle náměstka primátora Ústí Tomáše Vlacha bude v krajském městě otevřeno celkem 26 památek, přičemž Dny evropského dědictví se tu pořádají pošestadvacáté. „Každoročně se k této akci hlásíme a podporujeme ji. Jsme rádi, že se nám podařilo sehnat tolik partnerů a připravit společně hodně pestrý program. Loni nám to paralyzoval covid-19, proto věříme, že budeme moci letos navázat a obnovit tradici,“ řekl.

Město Žatec si letos připomíná šestisté výročí porážky 2. křížové výpravy proti husitům, bitva se odehrála právě u tohoto města. Výprava křižáků v počtu asi 20 tisíc mužů oblehla město na počátku září 1421. Ani po šesti opakovaných útocích se jim Žatec nepodařilo dobýt a žatečtí obránci se radovali z vítězství.

V duchu tohoto tématu je připraven program v hlavní budově muzea a přilehlé zahradě. „Zájemci mohou navštívit nově otevřenou výstavu o žatecké epizodě 2. křížové výpravy a zhlédnout nově natočený hraný dokument o této události. V zahradě muzea je možné navštívit křižácký a husitský tábor, prohlédnout si zbraně husitů a křižáků nebo vidět ukázku dobývání vozové hradby. Zároveň nabízíme možnost zaposlouchat se do dobové hudby nebo si i zatančit středověké tance, vidět práci s kůží, mincířku či předení na kolovrátku,“ dodala ředitelka žateckého muzea Radmila Holodňáková.

Akce při Dnech evropského dědictví



Muzeum města Duchcova

11. 9. 2021

Procházka po barokních kostelech a kaplích v Duchcově. Sraz v 10 hodin před Muzeem města Duchcova (Masarykova 71/7).



Cesta kolem světa, fotografie z cest hraběte Lažanského z roku 1929

Otevřeno i v pondělí 13. 9. 2021 od 11 do 15 hodin.

Vstup na výstavu je zdarma



Železniční depozitář NTM Chomutov - vstup zdarma

11. 9. 2021 od 9 do 17 hodin

Vstup zdarma do Železničníého depozitáře Národního techického muzea.



Procházka po barokních kostelech a kaplích v Duchcově

Kostel Církve československé husitské, Duchcov

11. 9. 2021 od 10 do 12 hodin

Komentovaná procházka po barokních kostelech a kaplích v Duchcově.



Litho Lito: Open Studio - veřejný tisk grafického listu

Gotické dvojče – Dům umění, Litoměřice

11. 9. 2021 od 13 do 16 hodin

Tisk edice litografických listů s Lenkou Kahudou Klokočkovou. Návštěvníci litografické dílny v Gotickém dvojčeti si budou moci vlastnoručně vytisknout grafický list jako památku na návštěvu starobylého města Litoměřice



Výstava fotografií fotografa Jindřicha Štreita

Gotické dvojče – Dům umění, Litoměřice

11. 9. 2021 od 13 do 16 hodin

V Galerii Gotické dvojče v 1. patře bude probíhat výstava dokumentárních fotografií Jindřicha Štreita s tématikou hospicové péče.



Loretánské slavnosti 2021

Loretánská kaple s ambitem v Rumburku

11. 9. 2021 od 14 do 18 hodin

Loretánské slavnosti a 340 let příchodu Liechtensteinů do Rumburku



Hořkosti ve stádci Kristovu

Bašta - Kadaň, Sokolovská

11. 9. 2021 od 15 hodin

Komentovaná prohlídka výstavy Hořkosti ve stádci Kristovu s kurátorem výstavy Milanem Sýkorou.



Synagoga v Úštěku

12. 9. 2021 od 13 hodin

Komentovaná prohlídka synagogy a poté procházka na židovský hřbitov spojená s prohlídkou stezky o zaniklých synagogách v okolí.



Komentovaná prohlídka hradu Šumbruk

Zřícenina hradu Šumburk - Klášterec nad Ohří, Šumná

12. 9. 2021 od 13 do 16 hodin

Můžete se více dozvědět o zřícenině hradu Šumburk, kterou město každoročně opravuje - konzervuje hradby. Dozvíte se o historii hradu, jeho stavebním vývoji a další zajímavosti.



Přemysl Otakar II. - král, rytíř, zakladatel

Kadaňský hrad

12. 9. 2021 od 15 hodin

Komentovaná prohlídka výstavy Přemysl Otakar II., král, ratíř, zakladatel; Lukáš Gavenda



Komentovaná prohlídka památky Sedm bolestí Panny Marie

Sedm bolestí Panny Marie - Klášterec nad Ohří, Zámecký park

18. 9. 2021 od 9 do 12 hodin

Komentovaná prohlídka unikátní barokní památky, kterou založil Michael Oswald Thun. Provede vás David Kodytek a Miloslava Koubová. Zajímavosti o této památce se dozvíte v 9.00 a v 10.30 hodin, bez průvodce je památka přístupná celoročně.



Komentovaná prohlídka hradu Lestkov (Egerberg)

Zřícenina hradu Lestkov - Klášterec nad Ohří, Lestkov

18. 9. 2021 od 13 do 16 hodin

Komentovaná prohlídka zříceniny hradu Lestkov. Dozvíte se o historii hradu, jeho stavebním vývoji a majitelé hradu vás seznámí s pokračujícími pracemi na záchraně hradu a plánem oprav do budoucna.



Křest publikace o baroku a kostelech v Klášterci nad Ohří

Kostel Nejsvětější Trojice, Klášterec nad Ohří

19. 9. 2021 od 10.00 do 11.30 hodin

Součástí nedělní mše svaté v kostele Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Ohří bude křest nové publikace Klášterec barokní - historie kostela Nejsvětější Trojice a kostela Panny Marie Utěšitelky. Poté proběhne krátká komentovaná prohlídka tohoto barokního kostela.



Čteme na netradičních místech

Mikulovická brána, Kadaň

1. 9. 2021 až 31. 10. 2021

Výstava fotografií na Studentském náměstí.



Pauser: The Game

Galerie Josefa Lieslera, Kadaň

2. 9. 2021 až 26. 10. 2021

Výstava umělce Tomáše Junkera alias Pauser - sprejové malby v kombinaci s rozšířenou realitou



Tři šťastní hudci, koncert folkové kapely Kantoři

Kostel Církve československé husitské, Duchcov

4. 9. 2021 od 19 do 20 hodin

Koncert folkové kapely Kantoři



