Zhruba měsíc ještě zbývá na zaplacení první splátky poplatku za svoz odpadů. Platit jej musí všichni, kdo jsou přihlášeni k trvalému pobytu na území města Ústí nad Labem a vlastníci nemovitosti zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města. Jeho výše činí 720 korun ročně. Polovic zaplatí ti, kteří v daném kalendářním roce dovršili 65 let věku. Pozor, pokud vám město na odpadech eviduje nedoplatky z minulých let, tak jakoukoliv přijatou platbu použije přednostně na jejich úhradu.

Blíží se splatnost poplatku za odpad. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Janni Vorlíček

Stejnou částku je třeba zaplatit i za zmiňovanou nemovitost. Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách a to do 30. dubna a do 31. října. Poplatek lze zaplatit i najednou do 30. dubna kdykoli po 1. lednu. Zaplatit je potřeba za každého poplatníka zvlášť, není možné peníze popsal za všechny členy domácnosti najednou. Osvobozeni od poplatku jsou děti do 18 let věku včetně celého kalendářního roku, ve kterém tohoto věku dosáhnou.

Dále pak lidé, kterým byla přiznána invalidita třetího stupně, nebo ten, kdo trvale pobývá mimo území České republiky po dobu delší než jeden rok. Od poplatku je osvobozen i ten, komu poplatková povinnost vznikla kvůli vlastnictví stavby pro rodinnou rekreaci, v níž není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území Ústí nad Labem. Celé znění vyhlášky je dostupné na webu města. Povinnost platit za „popelnice“ město znovu zavedlo minulý rok a to po pěti letech, od doby kdy jej zrušilo.

Loni se městu v termínu splatnosti podařilo na opětovně zavedeném poplatku za odpad vybrat 35,4 milionu z celkových 45,9 milionu korun. Což představovalo zhruba osmdesát procent očekávané částky. Z minulých let přitom neplatiči dluží přes sto milionů korun. Zhruba třetinu z této sumy činí poplatek samotný, zbytek vyměřené sankce za jeho nezaplacení. Ty v současnosti mohou dosáhnout až dvojnásobku nezaplacené části poplatku.

