„Je to diskriminace maminek s kočárky. Chtějí si nakoupit a oni je tam nepustí,“ postěžovala si na facebookovém profilu Ústeckého deníku Ivana Panchártková. Podobnou zkušenost mají i další lidé. „Nás tam také nepustili s kočárkem. Požádali mě, abych ho odnesl do auta,“ sdělil Petr Pevný.

Pracovníci informačního centra v OC Všebořice vysvětlili, že lidé do obchodu nesmějí z bezpečnostních důvodů. „Na regálech jsou umístěné palety se zbožím. Pokud by došlo k pádu, nastal by velký problém. Do většiny velkoobchodů není umožněný vstup s kočárkem,“ zněla jejich odpověď. Omezení vstupu platí například pro návštěvníky obchodů řetězce Makro. Rodiče do nich nemohou vzít dítě mladší 12 let.

Peníze pouze papírové

Další skutečností, která návštěvníky OC Všebořice trápí, je nemožnost placení kartou. Je nutné s sebou mít hotovost. „A všichni zpátky na stromy,“ napsala na Facebooku s jistou dávkou nadsázky Jana Panovská.

V areálu obchodního centra jsou lidem k dispozici zatím pouze bankomaty. „Podařilo se nám domluvit s Komerční bankou a Československou obchodní bankou. Tyto dvě společnosti umístily do obchodního centra bankomaty, takže si lidé mohou vybrat finanční prostředky,“ reagoval zástupce společnosti Tamda Foods Le Minh Cau.

Zda bude v budoucnu možné v Tamdě platit kartou, není zatím jasné. „Snažíme se najít společnost, která by nám platební terminály zhotovila a aktivovala. Zatím se nám to nedaří. Placení kartou by mělo být možné, ale neumím říct přesný termín,“ podotkl Le Minh Cau.

V areálu má být vedle velkoobchodu celá řada menších obchodů, například pizzerie či potraviny a zelenina. Prostory zatím zejí prázdnotou. „Máme tři nájemce, kteří zatím nemají vyřízená všechna oprávnění, aby zde mohli svou provozovnu otevřít. Chceme, aby zde byli co nejdříve. Chybí tu,“ dodal Cau.

Centrum postavil roku 1999 developer Bainbridge pro francouzský řetězec Carrefour, po jeho konci v ČR místo něj nastoupilo britské Tesco. Obchod ve Všebořicích zavřelo v dubnu 2015.