Letos bude Zdeňkovi Kymličkovi sedmdesát let, s gratulací přispěchal i spolupracovník Deníku a při té příležitosti připravil rozhovor.

V roce 1990 jste založil agenturu FOR. Jak hodnotíte uplynulých 32 let?

Víte, každý má nějaké sny, cíle, představy. Já na cestě za kulturou jsem chtěl především lidem přinášet radost. Někdy se to nepovedlo, ale i takový je život. Nechci se vracet k začátkům, ideální podmínky jsou v pohádkách, na sever se umělcům dříve moc nechtělo. Zažil jsem Kladivadlo a původní Činoherák s Heřmánkem, Bartoškou, Zedníčkem, Prahu jsem jim přál. Začínal tu Neckář, Dvořák, beznadějně vyprodané koncerty tu měli Fešáci. I já jsem se snažil.

Kolem kultury se už pohybujete přes padesát let. Koho jste do Ústí například přivezl?

Mé pozvání přijal i Karel Gott. Byla tu Marta Kubišová. Dělal jsem její první koncert po zákazu v Ústí. Stál jsem na startu sólové dráhy Petra Kotvalda, vítal jsem paní Hegerovou a další skvělé české umělce. Za těch padesát dva roků jsem dělat koncert nebo divadelní představení snad všem, kteří na prknech stáli nebo stojí. Pamatuji Filmové festivaly v Letním kině, závěrečný Ústecký ohňostroj. Druhý den se promítaly filmy v kině Hraničář.

Určitě jste zažil spoustu krásných chvil se známými herci. Na koho vzpomínáte nejraději? Určitě by jich bylo víc, ale momentálně mě napadá pan Horníček. Tuším v roce 1995 jsem s ním měl několik akcí. Vyzvedl jsem ho na chalupě v Kytlici a vezl na představení. Celou cestu mě bavil historkami z natáčení. Byl už starý, po představení vždycky v autě usnul únavou. Na to se zapomenout nedá. To byl skvělý člověk.

Na Ústeckou forbínu se lidé těšili, ale covid neměl slitování. Máte už představu o dalším ročníku?

Asi bych lhal, kdybych tu tvrdil, že nemám. Nasmlouvat několik představení však není žádná legrace. Dlouho se nehrálo, všechno se zdražuje, hodně je to o kontaktech a hlavně o penězích. Držte mi palce!

Co chystáte pro Ústečany v nejbližších dnech?

Do našeho krásného divadla jsem nasměroval Divadlo Járy Cimrmana. Představení Němý Bobeš se uskuteční 21. února a je beznadějně vyprodané.

To je o ně stále takový zájem?

Je a každý den mi někdo volá, jestli přijede osobně i Zdeněk Svěrák. Moc bych si to přál, ale netuším.

Co dalšího chystáte?

V dubnu oslaví v Ústí nad Labem své osmdesátiny Josef Dvořák. Představení bude rovněž v divadle. Na to se moc těším, „náš Pepíček“ je skvělý chlap. Potom tu mám ještě dvě akce. Jedna je už tradiční na hradě Střekově, druhá bude letos na parníku. Hodně bude záležet na počasí.

Vaše jméno je už několik let spojováno s aktivitami v Brné. Masopust prý už byl. Co bude dál?

S kamarády jsme kdysi založili spolek Veselá Brná, je nás šest, nápadů máme na tři kroniky. Masopust byl 5. února, letos byla menší propagace, protože jsme do poslední chvíle nevěděli, zda se podobné akce venku mohou vůbec pořádat. Masek bylo podstatně méně, ale vyšlo to.

Ale vaší největší akcí jsou indiáni, že?

Ano, největší akcí je Indiánský den, rudoši přijíždějí z různých míst republiky. Tradičně dojde na indiánské tance, hod tomahavkem, kouří se dýmka míru, vzpomíná na kultovní filmy Karla Maye. Kostýmy jsou dávno rozebrané, Vinnetua představuje tradičně Vláďa Hron.

Chystáte na letošek něco nového?

Letošní Indiánský den bude mít jednu velkou zvláštnost. Pátráním na půdě penzionu Srdíčko jsme objevili text dokazující, že se v Brné setkal Karel May a Jára Cimrman. Máme souhlas držitelů práv, že můžeme odhalit pomník tomuto setkání a pan Svěrák schválil i text oslavující toto setkání. Víte např. že jméno Vinnetou vzniklo z věty, kterou řekl Jára Cimrman Karlu Mayovi po páté sklence „toto víno má divnou vinetu“. V plánu opět máme posvícení, vinobraní, advent, Štědrovečerní zpívání.

Kroniky máte plné. Co je v té zvláštní složce?

To je dokumentační materiál k oslavám nedožitých stých narozenin generála Jaroslava Klemeše, dlouhodobého občana Brné. Akce se konala 31. ledna v parku – nyní Parku generála Klemeše u jeho pamětní desky. Na místě byla vojenská technika, řada uniforem, primátor a další hosté. Hodně dlouho jsme to připravovali, několikrát jsem byl v kontaktu s generálním štábem armády. Dokonce byl domluven přelet gripenů, ale počasí nám nepřálo.

Brná oslaví letos 965, spisovatel Karel May 180 let, Zdeněk Kymlička sedmdesátku.