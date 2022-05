Zvýhodněný balíček vstupenek pro návštěvu pěti vybraných a zajímavých turistických cílů na Ústecku s více než čtyřicetiprocentní slevou, neboli TicketPack Ústí jednoduše, nabízí zájemcům město Ústí nad Labem. Ve spolupráci s dopravním podnikem, muzeem, zoologickou zahradou a městskými službami.

Zoo v Ústí nad Labem. | Foto: Deník/Miroslav Vlach

Balíček zahrnuje právě vstupné do zoo, jízdné na lanovou dráhu obousměrné, celodenní vstupné do venkovního areálu na Klíši pro letní sezónu nebo dvouhodinové vstupné do krytého areálu na Klíši pro zimní sezónu. Vstupné do městského muzea a zrcadlového bludiště na Větruši. Balíček je možné zakoupit prostřednictvím mobilní aplikace SEJF. Letošní novinkou je rovněž možnost pořízení balíčku v papírové podobě.