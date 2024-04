Obyvatelé sídliště Dobětice v Ústí nad Labem se dočkají silničního propojení ulic Poláčkova a Brandtova. Ústečtí radní už dokonce schválili vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na dodavatele, který zpracuje projektovou dokumentaci. Součástí zakázky bude i zajištění sloučení parcel, územního souhlasu a stavebního povolení.

Ze sídliště Dobětice. | Foto: Deník/Janni Vorlíček

Vybraná firma bude provádět zároveň stavební a autorský dozor. Práce by měly začít do čtrnácti dnů od podpisu smlouvy. Dokončení dle předpokladů do šestnácti měsíců. Předpokládaná hodnota zakázky dosahuje 1,8 milionu korun.