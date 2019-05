Smetáky, rukavice a hlavně moře dobré nálady, to je základní výbava ústeckých Čističů. Tak se nazývá parta kolem Ondřeje Thora, která se „potkala“ na Facebooku a jednou za čas vyrazí uklidit ulice. Cíl má jasný: udělat město čistší a ulevit přírodě. „Víme, že nespasíme svět, ale proč neudělat kousek svého okolí hezčí a bez odpadků? Jsem rád, že narážím na podobně naladěné osoby,“ říká za Čističe Ondřej Thor.

Díky této partě už prokoukla část všebořického sídliště a prostor u západního nádraží. „Na první uklízení přišlo 12 lidí a na druhé tři. Sbíráme ze země vše, co tam nepatří, tedy třeba PET lahve, pneumatiky, plechovky od piva. Naplnili jsme několik desítek pytlů,“ dodává Thor.

Bez pomoci partnerů by to podle něj nešlo. „Potřebujeme pracovní pomůcky a s tím nám pomohla úklidová firma Saxana a město Ústí. Košťata mám pro 50 lidí,“ připomíná 26letý Thor, který založil skupinu Čističi na sociální síti. Během několika málo dnů vyskočil počet fanoušků stránky na 120. Teď už si žije tak trochu svým životem. Lidé tam vkládají fotopříspěvky, jak sami uklidili dětské hřiště či koryto potoka. „Aktivitě se meze nekladou, i malé sólo čištění má smysl,“ uvědomuje si Thor.

Další akce Čističů jsou v plánu. „Bylo by fajn, kdybychom se scházeli minimálně jednou za měsíc,“ předestře plán. To nejbližší setkání proběhne 15. června. Prokouknout má hrad Střekov či břehy Labe. „Dal jsem výzvu na skupinu, kam se půjde uklízet. Uvidíme, jaké tipy se sejdou. Hrad Střekov je ústecká dominanta a řeka Labe spojnicí celého regionu. Obě tato místa si zaslouží naši pozornost,“ myslí si Thor.

A zdá se, že aktivity Čističů nejsou lidem lhostejné. „Fandím jim. Pokud nebudu v práci, tak se zúčastním dalšího úklidu,“ slibuje třeba Jaroslav Nápravník.

Hřbitovy i břehy Ohře

O osud veřejného prostoru se zajímá například i spolek Omnium. Ten působí po celé republice a činný je i na Teplicku. „Od čtvrtka do neděle proběhne workcamp, při kterém dobrovolníci uklidí kostel a hřbitov v Chouči a židovský hřbitov v Bílině. Akce je určena pro širokou veřejnost, rozhodující je pouze zájem o záchranu kulturního dědictví a ochota pomoci dobré věci,“ vzkazuje Jakub Děd ze spolku.

Své o úklidu vědí též rybáři z Doksan. Tamější skupina Českého rybářského svazu několikrát do roka čistí břehy Ohře od odpadků. „Při prvních dvou letošních brigádách jsme nasbírali odpad do 14 pytlů a další velké předměty, jako byla stará hokejová branka, a soustředili je u jezu v Doksanech, odkud odpad odvezlo k likvidaci Povodí Ohře. Rybářská stráž se snaží v rámci svých kompetencí po celý rok působit na rybáře, aby po sobě nezanechávali odpadky, ale ty vytvářejí především někteří nezodpovědní návštěvníci, rekreanti či chataři. Je to vrchol neúcty člověka k přírodě,“ uzavírá předseda doksanských rybářů Václav Šťástka.