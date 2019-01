Střekov - Na lepší časy se zablýsklo střekovským dobrovolným hasičům. Mají určitou možnost získat náhradu za zoufale zastaralou cisternu se stříkačkou.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Karel Pech

Jejich auto totiž dospělo po desítkách let do havarijního stavu. Jakmile bude mít poruchu, definitivně doslouží. Pokud ale vše dobře dopadne, mohli by dostat náhradu od kolegů profesionálů.

Záleží to ovšem na mnoha faktorech. Jednak na stupni připravenosti, jednak na potřebách generálního a také krajského ředitelství hasičů a také na množství podobných žádostí, které se v Praze sejdou. Na druhou stranu střekovská radnice má zájem o modernizaci jediné hasičské jednotky v celém obvodu a dokonce i její rozšíření. Což by zatím bylo nemožné, jelikož zastaralá technika místní hasičské jednotky pracuje už na „dobré slovo“ a zbrojnice se základnou potřebuje důkladnou rekonstrukci.

Jak vysvětlil velitel jednotky Antonín Bauer, mají šanci na přidělení hasičského auta od kolegů, kteří bojují s požáry na železnici. „Zatím je to hudba budoucnosti, snažíme se o to. Auta teď přebírá generální ředitelství HZS v Praze. Telefonoval jsem, popsal naši situaci a bylo mi řečeno, že si máme určitě podat žádost. Snad bychom mohli dostat, co zbude. Přednost budou mít profesionálové a dobrovolníci ve třetím stupni pohotovosti. Musíme čekat, jak to dopadne. Tak uvidíme,“ poznamenal. Střekovští jsou zařazeni do 5. stupně.

Střekovský starosta Petr Vinš (ZLS) potvrdil, že žádost společně s velitelem Bauerem zpracovali a odeslali. „Zapsali jsme do ní, co za techniku máme k dispozici, aby bylo vidět, že na tom jsme opravdu špatně. Kdyby se nám podařilo stříkačku získat, budeme naprosto vážně uvažovat o posunu do vyšší kategorie připravenosti, do třetího stupně JPO 3, abychom mohli Střekovu lépe a rychleji pomoci,“ uvedl Vinš. On sám chce mít další jednotku ve Svádově, na poměrně vzdálené hranici městského obvodu.

Nová jednotka ve Svádově?

V případě, že by ve Svádově chytla stráň nebo dům, byli by u něj místní dříve, než kdyby k němu vyjížděli dobrovolníci ze vzdálenějšího Střekova. „Takže pokud bude zájem vytvořit druhou jednotku tam, maximálně to budu podporovat,“ řekl Vinš s tím, že obvod je rozlehlý a bylo by to podle něj užitečné.

Jak vysvětlil náměstek generálního ředitele hasičských záchranných sborů František Vavera, státní Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) se skutečně zbavuje nepotřebného majetku. „Mezi ním i více než deseti starších stříkaček. Teprve vyhodnocujeme, kam budou přiděleny. Na to existuje stanovený postup,“ vysvětlil.

Roli hrají potřeby profesionálů, poté dobrovolných sborů ve třetím stupni připravenosti, množství žádostí a eventuální stav vybavení, potřeby žadatelů a mnohé další.

Existuje možnost i žádat o dotace, například Ústecký kraj. Ten má totiž připraveno pro dobrovolné hasiče a další složky IZS celkem 17 milionů korun. „Žádat o dotace bude možné od února letošního roku,“ potvrdila mluvčí kraje Lucie Dosedělová

S tím by mohl pomoci i náměstek ústeckého primátora Pavel Tošovský (ODS), který má na starosti projektové záležitosti města. Prý zažil o posledních povodních pomoc střekovských hasičů doslova z první ruky. „Měli jsme Na Pile vodu ve sklepech do dvou metrů. Přijeli a odčerpali ji, byl jsem tehdy moc spokojený. Když přijdou a řeknou, co by potřebovali, vyslechnu je a rád pomohu. Určitě pak budeme s ohledem na možnosti města a po domluvě s koaličními partnery hledat možnosti, jak jim pomoci. Existují i další dotační možnosti,“ dodal.