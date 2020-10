Dobrovolníci nemohou venčit psy z ústeckého útulku až do odvolání. "Bohužel, z důvodu opatření ministerstva zdravotnictví proti pandemii covid - 19 je prozatím zrušeno venčení," informoval ústecký útulek na svých internetových stránkách.

"Výdej a příjem pejsků a kočiček je v nezměněném režimu. Případné zájemce o adopci prosíme, pokud je to možné, aby se objednali dopředu telefonicky," žádají také zaměstnanci zařízení pro opuštěné kočky a psy. Pro veřejnost má útulek otevřeno od pondělí do neděle od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.