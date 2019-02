Ústí nad Labem - Hejtmanství by si mohlo převzít ústecké muzeum. Ústí na oplátku dostane celé Severočeské divadlo.

Muzeum města Ústí nad Labem. | Foto: DENÍK/Martin Klimeš

Muzeum města Ústí nad Labem by mělo přejít pod Ústecký kraj, naopak Severočeské divadlo by spravovalo samotné město. Podle slov ústeckého primátora Petra Nedvědického (ANO) zatím panuje na tomto modelu předběžná shoda mezi vedením města a hejtmanstvím. Konkrétní datum, kdy by k majetkovému vypořádání mohlo dojít, ale zatím na stole není.

„V momentě, kdy vlastník deseti procent podílu na divadle má padesátiprocentní podíl na rozhodování a spoluodpovědnosti, může to způsobovat určité problémy. Rozhodně je logické řešení, aby muzeum přešlo do vlastnictví kraje a město by si ponechalo divadlo,“ prohlásil Nedvědický.

Hejtmanství vlastní v celém kraji 14 muzeí, proto by prý taková dohoda dávala smysl. Pro obdobný model se nedávno vyslovil i hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (KSČM). Krajský radní Martin Klika (ČSSD) s tím souhlasí. „Jsme ve shodě s městem směrem k finanční podpoře určené na platy v divadle. Kraj by podporoval divadlo i do budoucna v rámci dotačního titulu. Jsou to ale věci k dalšímu jednání,“ doplnil Klika.

Muzeum města Ústí obdrží od magistrátu na provoz v roce 2019 bezmála 23 milionů korun. Severočeské divadlo získá na rok 2019 od ústecké radnice 30 milionů korun a stejně mu dá jeho další zřizovatel Ústecký kraj. Stejnou sumu zaplatí i v roce 2020. „Další navyšování je možné na základě žádosti a dle ekonomické situace města v daném roce,“ uvedla mluvčí Ústí Romana Macová s tím, že další výhled na financování scény nyní nelze konkretizovat vzhledem k předpokládané změně vlastníka.

Ředitel ústeckého muzea Václav Houfek předběžnou dohodu obou samospráv nekomentoval. Pouze uvedl, že pro muzeum jako instituci, jeho zaměstnance a vlastně ani Ústečany se tím nic nezmění. „Kraj má pouze trochu jiný způsob práce,“ přiblížil.

Kdy obě kulturní instituce změní majitele, není jasné. Žádný konkrétní termín dosud nepadl, obě strany o detailech možného převodu budou jednat. Musely by ho schválit jak zastupitelé města, tak kraje.

V budově muzea také sídlí organizace Collegium Bohemicum, která má za úkol vybudovat stálou expozici o německy mluvících obyvatelích českých zemí. Mapovat má období od raného středověku po 20. století.

Tomáš Prchal