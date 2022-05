Velký dům podléhající zubu času za uplynulý rok opět vypadá o něco sešleji. „V tom se nic nezměnilo, majitelé řeší své problémy. Prý ale jeho prodej není na programu a rekonstrukce vzhledem k cenám stavebních prací a materiálu vlastník nepředpokládá,“ povzdechla si zdejší starostka Magda Pejšová.

Co se rozkopané Květinové ulice týká, není to investice obce, ale Severočeské vodárenské společnosti (SVS). „Rekonstruuje kanalizaci, vodovod, na to jsou navázány rozvody plynu a zároveň nový povrch. To jsou velké investice, které je potřeba koordinovat s ostatními vlastníky inženýrských sítí. Jak vysvětlil mluvčí SVS Mario Böhme, poruchový litinový vodovod pochází z roku 1917 a kanalizace je už značně narušená. Vykazuje praskliny, korozi, chemické narušení tělesa stoky, kaverny, v kanalizačních šachtách chybějí stupadla. „Vodovodní řad je zastaralý a poruchový. K vodovodu je připojeno 15 přípojek, z toho osm jich vyžaduje opravu. Součástí rekonstrukce bude přepojení pětadvaceti kanalizačních přípojek, výměna osmi revizních šachet a zřízení jedné nové revizní šachty. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 9. října 2022, přijde na zhruba osm a půl milionu korun bez DPH,“ informoval.

Co se sekání trávy týká, první trávu bude obec sekat všechnu a pak nechá neposekané jenom břehy. „Seč tam děláme jen dvakrát do roka, pomáhá to zadržovat vodu v krajině a udržuje životní prostředí vzácného hmyzu,“ pokračovala starostka Pejšová.

Podle ní jsou také všechny silnice v dobrém stavu a dílčí opravy provádějí především u těch, co vedou do zahrádkářské kolonie. Přesto jednu z hlavních silnic čeká výměna povrchu, jelikož ulici čeká také výměna vodovodu, kanalizace a plynovodu.

Místní se také mohou těčit na velkou společenskou akci. Za necelý měsíc, v neděli 5. června od 14 hodin, je a návštěvníky pobaví Divadelní pouť. Akce přiváží špičková divadla všech možných žánrů. Loutky, klauni, akrobaté, pantomima, chůdaři, žongléři i vypravěči. „V programu jsou například akrobatky Holektiv s představením Letkyně, klauni Squadra Sua s představením Soldates, obří loutky Echt Street Puppets, interaktivní bojofka Enigma, Neviditelný cirkus, čtení na lodi Marie nebo závěrečný koncert kapely Bombarďák. Kromě toho budou workshopy pro děti – malování klaunů, párová akrobacie, lepení letadel a žonglování. Po celou dobu akce bude k dispozici občerstvení U plavčíka, kavárna Špajz, bistro Bonviván a palačinkárna Moravany,“ přiblížil promotér Jan Kvasnička, který akci pomáhá zorganizovat.