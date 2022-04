Nevěru i bití, to všechno si 29letá Ústečanka Jana vytrpěla od svého partnera. Ten kvůli svému alkoholismu časem přestal nosit domů peníze. Když si ale našla práci ona, zazlíval jí to. Nakonec se Jana i s osmiletou holčičkou a pětiletým chlapečkem rozhodla od násilníka odejít. Provizorium po kamarádech naštěstí trvalo jen měsíc. Rodinu zachránil jeden ze sociálních bytů organizace Spirála, která provozuje krajské intervenční centrum a pomáhá obětem domácího násilí. Reportér Deníku se vydal za Janou na návštěvu.

Domek s pěti sociálními byty je pěkný, nově rekonstruovaný. Samoživitelky odcházející od násilníků se uvnitř mohou cítit bezpečně. Svědčí o tom i to, že paní, která náhodou zrovna vyjde ven, nechce novináře pustit do domu. Na zvoncích nejsou z bezpečnostních důvodů jména, Janu je nutné prozvonit. V útulné dvajedničce, kam redaktora pozve, voní vyvařená hovězí kost, děti budou mít k večeři silnou polévku.

Jana udělá čaj a začne vyprávět o problémech s dřívějším partnerem. Vlekly se už od narození dnes pětiletého chlapečka. Potíže kulminovaly, když si loni našla práci, protože její expartner pracovat přestal. „Dělala jsem na noční v expedici časopisů. Pár měsíců to šlo, ale pak se dozvěděl, že tam pracují i chlapi. Začal s tím, že jsem mu nevěrná a že nechce, abych tam chodila. Dokonce mě doma zamykal,“ popisuje Jana. Už déle ji také bil, i když u toho byly děti. „Malá se dodnes bojí mužů,“ mrzí Janu.

Situace se stávala neúnosnou, když muž začal nechávat děti v noci samotné doma. Po necelém roce, kdy v otřesných podmínkách sama živila děti, se Jana nakonec odhodlala odejít. Od příbuzné se dozvěděla, že ústecká organizace Spirála umožňuje lidem v krizových situacích bydlet v bytě, který jde poplatit i ze sociálních dávek. Měla štěstí, organizace zrovna měla jeden volný. Vyřídila vše potřebné a za měsíc se mohla stěhovat. Tak ukončila násilníkovy výpady.

I přes vydatnou pomoc od Spirály to Jana ani v sociálním bytě nemá lehké. Hyperaktivního syna každý den vozí autobusem do speciální školky, dceru do školy zase v jiném koutu Ústí. Její expartner jí záhy přestal platit na děti alimenty, které mu loni v listopadu nařídil soud. Když ze sociálních dávek zaplatí za nájem, školku a potřeby malé do školy, zbývá Janě jen pár tisíc na jídlo a další nezbytnosti.

V srpnu by po roce pobytu měla v sociálním bytě končit a najít si komerční bydlení. „Už se po něčem rozhlížím,“ říká Jana. I proto teď také kouká po nabídkách dopoledních brigád, nové nájemné bude mít mnohem vyšší.

Postavit se na vlastní nohy

Bydlení v nově zrekonstruovaných pěti sociálních bytech nabízí samoživitelkám v krizi Spirála od loňska. „Jsou určené osobám v krizi, rodičům samoživitelům, případně mladým dospělým,“ přibližuje Martina Vojtíšková ze Spirály. Klientům s řešením osobních i pracovních problémů pomáhají i sociální pracovníci organizace.

Samoživitelka Jana, která odešla od násilnického partnera, je ideální nájemnicí sociálního bytu. „Kdo dlouhodobě zažívá domácí násilí, nechce, aby se jeho životní úroveň propadla a skončil v azylovém domě. Bydlení s regulovaným nájemným umožní postavit se na vlastní nohy,“ říká M. Vojtíšková.

Intervenční centrum Spirála, které Vojtíšková vede a kde pomáhají obětem domácího násilí, je v Ústí už patnáct let. „Klienti zde diskrétně a bezplatně najdou rady, informace, jak partnerské násilí řešili jiní,“ přibližuje ředitelka s tím, že v týmu pracují specialisté včetně právníků, terapeutů a sociálních pracovníků.

Podle expertů je mnoho případů domácího násilí mimo větší města a pro mnohé oběti může být problém dostat se do intervenčního centra, které bývá v krajských městech. Spirála má i kvůli tomu zřízena kontaktní místa v několika menších městech Ústeckého kraje. „Navíc jsme darem dostali automobil a máme možnost vyjet kamkoli dle domluvy,“ upozorňuje Vojtíšková.

Nejen Jana. Domácímu násilí čelí v kraji stovky lidí



V loňském roce policisté vykázali násilnou osobu ze společného obydlí 958krát v celé České republice. Nejvyšší počty vykázání měli v Praze, hned potom v Ústeckém kraji (112 případů).

Vykázání je preventivním opatřením, které poskytuje oběti domácího násilí (DN) okamžitou ochranu před násilím páchaným ze strany blízké osoby. Kdo nemá odvahu přivolat policii, může spolupracovat s Intervenčním centrem pro Ústecký kraj pod hlavičkou Spirály.

O dlouholetém centru lidé v regionu už vědí, svědčí o tom počet 462 osob z Ústeckého kraje, které loni vyhledaly službu tohoto krajského centra pro osoby ohrožené DN.

Jen do března 2022 došlo v Ústeckém kraji k 50 případům vykázání a celkem 229 osob v regionu vyhledalo pomoc centra. Alarmující je, že z tohoto počtu je 85 nezletilých dětí, které byly přítomné incidentům mezi rodiči.



Zažíváte také domácí násilí? Zavolejte do ústeckého intervenčního centra Spirála na číslo 475 511 811. Nebo napište anonymně na specializovaný web pro oběti DN s názvem Nenech.se.