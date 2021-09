Zakázku získá společnost Zempra DC, která nabídla nejlepší cenu ve výběrovém řízení. Přidělení zakázky už schválili ústečtí radní.

Do soutěže se přihlásili celkem tři uchazeči. Kuchyně by měla být hotová a zrekonstruovaná do dvou měsíců od podpisu smlouvy.