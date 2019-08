/FOTO/ Vedení Domova seniorů Orlická pro zájemce uspořádalo už 16. sportovní hry.

Senioři byli rozdělení do šesti týmů a soutěžili v osmi disciplínách. Vyzkoušeli si například hod na koš nebo střelbu florbalkou na branku. Vítězem sportovních her se stal tým Tulipánů. Nejstarší účastnicí byla Aloisie Bejblová, je jí 96 let.