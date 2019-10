Po celém krajském městě panuje zoufalý nedostatek volných míst v domovech pro seniory. Ředitelé hlásí nejen desítky, ale i stovky žádostí o přijetí. Zároveň upozorňují na trend, kdy přijmou pouze takového klienta, který se už nedokáže sám o sebe postarat. Ostatní musejí zůstat doma a využít pomoci ústecké Pečovatelské služby.

Domovy seniorů zřizované městem Ústí evidují na tři tisíce žádostí o umístění, kterým nemohou vyhovět. Na to narazila i Ústečanka Iva Kovačíková. Před třemi lety podala žádost do jednoho z domovů jménem svého otce. „Jenže on si dokáže uvařit i dojít na nákupy, netrpí senilitou ani není na vozíčku. Tak ho nepřijali.“

Jak vysvětlila ředitelka domova v Orlické ulici Jarmila Nováková, při výběru klientů se řídí zákonem. Přijmou klienty, co péči potřebují a pobírají na ni příspěvek. Evidují přes tři stovky žádostí.

„I takové, které si lidé do budoucna podali před deseti lety. Volná místa nemáme, ale když se uvolní po dožití některého klienta, přijetí dlouho netrvá, tak čtrnáct dnů,“ poznamenala Nováková s tím, že přednost mívají pacienti ryjického oddělení následné péče.

Podobně i ředitelka domova v Doběticích Martina Škvárová hlásí plno. Starají se o 150 klientů v normálním režimu a ve zvláštním pečují o osmnáct seniorů. „Volná místa nejsou, je jich nedostatek. Evidujeme kolem osmi stovek žádostí, den ode dne se ale počet mění,“ přiblížila Škvárová.

Volná místa nejsou ani ve Velkém Březně. „Máme od šedesáti do osmdesáti žádostí,“ sdělil ředitel Petr Kříž.

Postaví byty pro seniory

Město chce využít k řešení situace budovu starého rektorátu UJEP v Hoření ulici. Koupilo ji za 61 milionů korun. V budově se nachází 120 pokojů s přibližně dvěma stovkami lůžek. „Plánujeme i část budovy v Čelakovského ulici. Byty, které máme, jsou hlavně pro seniory,“ přiblížil náměstek primátora pro sociální oblast Tomáš Vlach (ANO 2011).

Objekt v Čelakovského ulici navrhovala přebudovat na komunitní bydlení pro seniory s pečovatelskou službou i neštěmická radnice. „Případně na klasické městské byty. Určitě ale nechceme sociální bydlení,“ řekla zdejší starostka Yveta Tomková.

V současné době město nechá zpracovat studii proveditelnosti využití rektorátu. Má na ni podle náměstkyně primátora Věry Nechybové (UFO) jeden milion korun. „Myslím, že budova je na to ideální. Jsou tu i další prostory jako klubovny, sály nebo tělocvičny a také velkokapacitní kuchyně. Součástí areálu je i parkoviště a rozlehlá zahrada a další pozemky. Ideální,“ poznamenala.

Domem v Hoření ovšem není moc nadšená ústecká opozice. Například zastupitel Lukáš Blažej (ČPS/PRO! Ústí). „Koncept zavírání seniorů do králíkáren, které k tomu nejsou uzpůsobené a kde chybí zázemí, jsme snad opustili s koncem komunismu. Navrhoval bych zpracování koncepce. Pohled do zahraničí, zjistit potřebu míst, demografický vývoj do budoucna a další,“ zmínil.