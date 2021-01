Silnice I/30 a odbočky z ní nejsou na takový nápor stavěné. Začaly praskat a bortí se jim krajnice. Řidiči po sobě navíc nechávají velký nepořádek v podobě exkrementů, lahví plných moči, zbytků jídla i obalů z něj. Společnost Eurowag si je ale prý dopadů na plynulost dopravy v místě vědoma a přijala opatření k jejich brzkému a trvalému odstranění.

Podle manažera Lukáše Knazoviče ze společnosti Dřevocentrum CZ se tu kolony kamionů čekajících na natankování tvoří hlavně kvůli nedostatečnému přizpůsobení vjezdu a prostoru čerpací stanice. „Je to prostě malé a chybí tu parkoviště. Způsobuje to problémy několika dalším firmám, v podstatě se do nich nedá bezpečně vjet a ani z nich vyjet,“ vylíčil situaci.

Postižené tak jsou kromě jeho společnosti ještě například prodejny automobilů, stavebnin, pneuservis a další. S majiteli okolních společností situaci řeší už několik měsíců. Ani po neustálé výpomoci policie, která sem zajíždí i několikrát denně, prý není řešení v dohledu. „Bohužel policie zde nemůže být nonstop, a tak se po jejím odjezdu během chvilky situace rapidně horší. Někteří řidiči, když je upozorníme, že nám blokují vjezd do firmy, v klidu popojedou, ale nějaký cizinec mě dokonce chytl pod krkem a mával mi před obličejem teleskopickým obuškem,“ zlobil se Knazovič.

Upozorňuje zároveň, že zde vzniklo z dopravního hlediska i vysoce rizikové místo jak pro běžné účastníky silničního provozu, tak i firemní zákazníky. Ti riskují zdraví a život, když skrze kolonu vjíždí nebo vyjíždí zpět na silnici. „Na to ani nemusím být odborník na bezpečnost silničního provozu. Není to tak dlouho, kdy řidič přes kolonu přehlédl sanitu záchranné služby a ta zůstala ležet na boku uprostřed křižovatky. Před pár dny řidič kamionu nacouval do policejního auta,“ argumentoval Knazovič s tím, že nehody se tu stávají častěji, jen zatím skončily pomačkanými plechy.

Policie do Havířské ulice podle své mluvčí Veroniky Hyšplerové skutečně zajíždí denně. „Patří spolu s obdobným místem u křižovatky v Chlumci k problémovým místům na Ústecku,“ potvrdila.

Sami řidiči, alespoň ty čeští, se brání chybějícími odpočívkami pro kamiony a nedostatečně fungujícími úřady. „Projekt na pumpu musel někdo vyhodnotit a schválit. Každý, kdo dal souhlasné stanovisko a razítko, na tom nese svůj podíl viny. Stačilo se jen trochu zamyslet a povolit to třeba s podmínkou rozšíření vjezdu a stavbou kapacitního parkoviště, jelikož dotankování kamionu trvá i dvacet minut,“ řekl kamioňák Jaroslav, který situaci ve Všebořicích zná. Příjmení si přál uchovat v anonymitě, redakce ho má ale k dispozici.

Ten také upozornil, že dokud nebude kolem dálnice a silnic prvních tříd dost odpočívadel se sociálními zařízeními zdarma či za minimální poplatek, tak tu budou místa jako ve Všebořicích, průmyslové zóně v Předlicích či policií zmiňovaná křižovatka s pumpou u Chlumce. „Stát nám dal nařízení 561 o přestávkách, které platí po celé Evropě. Ale nepostaral se o to, abychom ho mohli slušně dodržovat. To řidiči z EU se ještě chovají slušně, ale všichni ti Srbové, Bulhaři, Makedonci vědí, že je tu policie bezzubá a nic se jim nestane,“ poznamenal řidič.

Dopravní značení tu bylo dokončeno začátkem roku. O nedostatečných pravomocích policie hovoří i šéf krajského odboru dopravy Jindřich Franěk. „Policie a odbor dopravy tam situaci řešili opakovaně. Je to opravdu problém. Chyběla tu některá dopravní opatření. Vedle stavebnin je například velký prostor, kde stály odstavené kamiony. Dnes tam jsou sloupky, které prostor vymezují,“ poznamenal s tím, že stavební úpravy nejsou možné.

Sama společnost Eurowag, která čerpací stanici provozuje, si prý uvědomuje naléhavost zhoršené dopravní situace v Havířské ulici. Alespoň to tvrdí jeden z jejích manažerů Radek Mádlo. „V minulosti jsme se soustředili na úpravu napojení na silnici I/30, případně úpravu dopravního značení. Podařilo se nám rozšířit vjezd do areálu,“ popsal.

Pro ostatní navrhovaná opatření ale nenašli podporu nejen těch, koho se problém týká, ale ani u úřadů. Mimo to na stejné ulici v nedalekém areálu tlakové plynárny otevřeli druhou čerpací stanici. „Tím se zvýšila rychlost odbavení, tato čerpací stanice bude navíc v brzké době dále rozšířena,“ zmínil Mádlo.

Dalším a zásadním opatřením má být právě dokončovaný projekt nové vysokokapacitní stanice pro kamiony na dálnici D8, u exitu Kralupy nad Vltavou. „Otevření plánujeme na konec března s tím, že sem bude přesunuta velká část čerpajících vozidel z přetížené čerpací stanice v Havířské,“ sliboval.

Vůči tomu je ale Knazovič skeptický. „Je to poslední stanice blízko u hranic. Kvůli tomu pochybuji, že se kamiony přesunou do Kralup,“ dodal.