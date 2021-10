Řidič modrého fordu pospíchá. Jede z Loun do Litoměřic, za chvilku mu začíná důležitá schůzka. Už nějaký čas se „vleče“ za kamionem. Před táhlým stoupáním se rozjede, nabere rychlost, kamion předjede. Jenže má až moc velkou rychlost, ostrá zatáčka vynáší a šofér už své auto nedokáže na silnici srovnat. Další karambol, další vážně zraněný v zatáčce na silnici mezi Libčevsí a Želkovicemi. Takových problémových míst je na silnicích Ústeckého kraje několik. Kde je nejnebezpečněji?

Po táhlém pozvolném stoupání a rovince, kde šoféři často více sešlápnou plyn, tam přichází ostrá zatáčka. Úsek na I/15 mezi Libčevsí a Želkovicemi patří mezi nejnebezpečnější místa v regionu. Za dva roky se tam odehrálo 39 nehod, bylo při nich 13 zraněných. „Svádí to tam k rychlejší jízdě. Rozjetí řidiči pak vlétnou do zatáčky, nestačí brzdit. Navíc je to při rychlé jízdě vynáší ven, když zaprší, tak to tam také může více klouzat,“ popisuje Jiří Král, šéf dopravních policistů na Lounsku.

Zpomalit tam má šoféry výrazné dopravní značení před zatáčkou, přesto se tam karamboly často stávají. Stavební úpravy tam nejsou v plánu, pozemky v okolí to nedovolují. „Pomůže jen rozumná jízda,“ dodává Král.

Další velmi nehodové místo je na D8 u Siřejovic. Za dva roky se tam stalo 41 nehod, včetně smrtelné. Zúžení při opravách, nájezdy a sjezdy, někteří řidiči tam nedokáží včas reagovat. „Kdo to tam nezná, může zazmatkovat, nehody jsou tam docela často,“ říká Slavomír Soukup, který místem denně projíždí cestou do práce. Ani tam se úpravy zatím nechystají, vše tam splňuje normy. „Obecně by pomohlo, kdyby řidiči byli opatrnější. Dělají se různá opatření, aby nehod bylo méně, ale některá místa jsou problémová. Nejvíc pomůže, když šoféři budou jezdit bezpečněji, budou dávat větší pozor,“ uvedl dopravní expert Jan Pechout.

Potíže mívají často šoféři také na I/13 u odbočky na Chlumec. Za posledních 24 měsíců se tam odehrálo 33 kolizí. „Nehod už tam bylo dost a dost. Nějaké úpravy už se tam dělaly, ale nehody jsou tam stále,“ ví Pechout. Problémovým místem na I/13 je i odbočka na Místo a Blahuňov na Chomutovsku. V obou místech řidiči zpomalují a zastavují, když chtějí odbočit. Jenže někdy je další řidič přehlédne, nestačí zabrzdit a odhodí odbočující auto do protisměru.

Velmi mnoho vážných karambolů se stává také na I/7, respektive nedostavěné dálnici D7 na Lounsku. Řidič Nissanu pospíchá. Chce jet od Postoloprt směrem na Vrbku. Ještě rovně přejet extrémně přetíženou silnici I/7 z Chomutovska a Lounska na Prahu. Ten výjezd od Postoloprt je nebezpečný. Malinko ztížený výhled, navíc, i když je tam snížená rychlost, šoféři spěchají a málokdo tam na zrádné krátké rovince zpomalí. Auta na hlavním tahu se prohánějí jedno za druhým, jejich frekvence je velká. Auto za autem. Řidič Nissanu je netrpělivý, rychle projet. Přehlédne ale další vozidlo…

Další nehoda s několika zraněnými, tentokrát jen díky velké „klice“ ne vážně, se odehrála na křížení se silnici I/7 u Postoloprt. Řidič Nissanu nedal přednost autu jedoucímu od Prahy. „Je to velmi rizikové místo. Dochází tam často k ošklivým střetům. Bohužel často i ke smrtelným tragédiím,“ upozorňuje Jiří Král, šéf lounské dopravní policie.

Špatný odhad situace

Místo u Postoloprt je jedním z nejnebezpečnějších na silnicích regionu. Karambolů tam bylo už nepočítaně. Není to tak dlouho, co tam zemřeli dva lidé při střetu auta s autobusem. Nebo cyklista. Předtím další člověk po střetu dvou aut.

„Řidiči to místo často hodně podceňují. Někteří z vedlejší riskují, myslí si, že to stihnou projet, nebo se zařadit. Hodně řidičů na hlavní silnici navíc překračuje povolenou rychlost, která je tam snížená. Je tam krátká rovinka. Jezdí tam rychle, nezpomalují. V místě je také trochu ztížený výhled do táhlé mírné zatáčky. Je to rizikové místo a řidiči ho navíc podceňují, proto je tam tolik nehod,“ pokračuje Král.

Na silnici I/7 z Chomutovska, Mostecka a Lounska do Prahy je takových míst víc. Další třeba u odbočky ke Smolnici, to experti označují za vůbec nejnebezpečnější v okrese Louny. Odbočující auta tam zpomalují, další šoféři jsou tam ale často rozjetí, nedobrzdí a odbočujícího „odhodí“. Když to špatně dopadne, tak do protisměru.

Nebezpečné jsou ale podle odborníků třeba také výjezdy z už dostavěných částí D7 na staré dvouprodouvé úseky. „Šoféři se totiž neumí rychle přizpůsobit zpět na pomalejší jízdu. Někteří se neumí přizpůsobit tomu střídání. Kousek je dálnice, kousek dva pruhy a někdy si to řidiči neuvědomí, že naproti už může jet auto. Také po rozjetí na dálnici v užších místech nezpomalují,” popisuje Jan Pechout.

Podle expertů pomůže na úseku od Postoloprt až ke Slanému jediné řešení. „Jednoznačně kompletní dostavba na čtyři pruhy,“ je přesvědčený vedoucí dopravního inspektorátu Policie ČR v Lounech. Dostavba se ale táhne, termíny, které už byly několikrát odloženy, se v některých případech dál posouvají. Aktuálně se počítá s tím, že kompletní D7 má být hotova až v roce 2027.

Přitom podle expertů už silnice dávno kapacitně nestačí. Čísla projíždějících aut a kamionů už dlouho hodně překračují hodnoty, na které byla komunikace konstruována. Silnice, jejíž velká část je stále jen ve dvou pruzích, je podle odborníků hodně nebezpečná. Bezpečně předjíždět se tam na mnoha místech takřka nedá. „Nedokončené rychlostní silnice jsou obrovským problémem. Jsou přetížené, často tam dochází k tragickým nehodám. Za ta léta prakticky na každém kilometru došlo k úmrtí. Zabránit tragédiím by jednoznačně pomohla dostavba. Čtyři pruhy, mimoúrovňová křížení, směrové rozdělení, svodidla. Jedině to zabrání čelním střetům a fatálním následkům,“ upozorňuje už dlouhodobě šéf lounských dopravních policistů Jiří Král.