„Už u Loun to vždycky hodně zpomalí. Je to tam zúžené, oba směry jen do jednoho pruhu. Často je to tam pěkně zacpané. A teď od pondělí se čeká i u Slaného, jsou tam semafory. Na silnici do Prahy jsou pořád nějaké uzavírky. Hrůza,“ svěřil se s čerstvým zážitkem Pavel Pakosta ze Žatce, který každý den dojíždí za prací do Prahy.

Podobné zážitky přitom mají všichni šoféři, kteří míří po stále nedostavěné I/7 z Chomutovska a Lounska do hlavního města. „Jen doufám, že u Slaného to teď nebude jako u minulých uzavírek na podobných místech. To ve špičkách bylo i na desítky minut,“ sdělil Pakosta své obavy z dlouhého zdržení.

Na silnici I/7 totiž na začátku týdne začala další oprava problémového místa u sjezdu na Slaný. Několik let se tam tvoří hluboké výmoly, šoféři se jim tam na velmi frekventované silnici pracně a někdy i nebezpečně vyhýbali a velmi zpomalovali. Podle silničářů je za dlouhodobým problémem stav mostu.

„Z důvodu havarijního stavu podpovrchového mostního závěru nad jednou z mostních opěr jsme zahájili jeho výměnu. Jeho poškození má za následek poruchu vozovky, a to i po už provedené opravě. Dochází tak opakovaně k tvorbě výtluků a lokálním propadům vozovky,” uvedla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Dana Zikešová. „Nejprve budou práce probíhat v jízdním pruhu na Prahu, a to do čtvrtka 20. října, v opačném směru od Prahy pak od 21. do 31. října,“ pokračovala. Doprava v místě je řízena semafory, projíždí se kyvadlově jedním pruhem. I ŘSD počítá s tím, že se v místě budou tvořit kolony.

Také u Loun musí šoféři na I/7 hodně zpomalit. Už několik měsíců tam probíhá výstavba obchvatu, ve zúžených pruzích tam řidiči mohou jezdit maximálně padesátkou. Často je šestikilometrový úsek hodně zacpaný, hotovo má být přitom až v červnu 2023.

Další komplikace čeká na řidiče na I/7 za Chomutovem ve směru na Horu Sv. Šebestiána. Na mostě Chmelda tam probíhá oprava mostních závěrů, je tam zachován obousměrný provoz v jednom jízdním pásu. Hotovo tam má být do konce října.

Pozor na "třináctce"

Komplikace pro řidiče začali v minulých dnech také na Chomutovsku na velmi vytížené silnici I/13. V závěru září tam odstartovala výměna asfaltového povrchu v 1,3 kilometru dlouhém úseku od Zelené až k odbočce na Blahuňov. Na cestě z Chomutova směrem na Kadaň, Klášterec a Karlovy Vary je doprava svedena do jednoho pruhu a řízena semafory nebo regulovčíky. „Když jsem tam jel v dopravní špičce odpoledne, počkal jsem si tam pěkně dlouho. Bylo to velké zdržení,“ komentoval současnou situaci řidič Lukáš Chot.

„Pokud to stavební práce dovolí, budeme průjezd stavbou navečer nebo na víkend pouštět do obousměrného provozu. Stavební práce plánujeme mít hotové do poloviny listopadu 2022,” uvedla mluvčí ŘSD.

Další omezení čeká na šoféry na silnici I/28 Most - Louny. Mezi Bělušicemi a Skršínem se pokládá nový asfalt v délce 1,2 kilometru, dopravu řídí semafory a práce tam mají být hotové do konce října.

Stejný termín ukončení má také oprava na silnici I/15, kvůli které je na tři týdny uzavřena část hlavního tahu mezi Mostem a Lovosicemi. Komunikace I/15 není kvůli rekonstrukci povrchu pro auta průjezdná mezi Libčevsí a křižovatkou u Kozlů na severu Lounska, objížďka je po okolních komunikacích.