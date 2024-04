/VIDEO, FOTO/ Od pondělí 8. dubna bude průjezd Ústím ještě složitější. Rekonstrukce kanalizace a vody v Klíšské ulice se posune do další fáze a vyžádá si větší dopravní omezení. Na co se mají řidiči připravit?

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ústecké Klíšské ulici. | Video: Martin Mudroch

Klíšská ulice bude uzavřena v jednom pruhu a průjezd ulicí bude řízen obousměrně světelným signalizačním zařízením. Solvayova ulice bude úplně uzavřena v místě křižovatky s ulicí Klíšská a Londýnská ulice bude dočasně zjednosměrněna. Průjezd bude možný ve směru od ulice Klíšská k ulici Moskevská.

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ústecké Klíšské ulici skončí v září

Stavební práce se v této lokalitě dotknou i chodců. „Chodníky pro chodce vedoucí z ulice Londýnská do ulice Klíšská budou mezi přechody pro chodce v místě křižovatky ulic Londýnská a Klíšská, z důvodu úpravy pro provoz vozidel uzavřeny. Přechod pro chodce v ulici Klíšská, který se nachází pod křižovatkou s ulicemi Londýnská a Solvayova, bude uzavřen,“ sdělila mluvčí ústeckého magistrátu Romana Macová.

VIDEO: Rozkopaná Klíšská komplikuje dopravu v centru Ústí. Práce na zimu ustoupí

Budování nových inženýrských sítí ovlivní i městskou hromadnou dopravu. „Linky MHD budou jezdit po objízdné trase a nebudou tedy zajíždět do ulice Solvayova. Od 8. dubna do 21. dubna dojde k obousměrnému přerušení provozu v zastávkách Kaufland pro linky číslo 9, 17 a 27. Zároveň budou zastávky Solvayova pro linky 9, 17 a 27 obousměrně přesunuty do zastávek Klíšská,“ dodal Macová.

Předpokládané dokončení prací, která s sebou nesou takto rozsáhlá omezení, je nejpozději 21. dubna. Kompletně má být rekonstrukce zastaralého a silně korozivního vodovodu z roku 1952 a popraskané zdeformované kanalizace z roku 1926, hotova v září letošního roku. Investorem je Severočeská vodárenská společnost.