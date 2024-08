Se svým nakonec pochmurným příběhem se redakci svěřil čtenář Miroslav. V pondělí 19. srpna si prostřednictvím městské hromadné dopravy zajel k rybníku do Chlumce. „Linka 81 měla pěkné zpoždění, čekání bylo snad půlhodinové,“ začal vyprávění s první kaňkou. To však zdaleka nebylo vše. Miroslav si neuvědomil, že se během cesty přehoupl do jiného tarifního pásma, linka 81 pendlující mezi Církvicemi a Chlumcem přejíždí z tarifní zóny 101 do zóny 121.

Nechtěný pokus o porušení pravidel měl dohru u revizora. „Nedošlo mi, že u plynárny končí nějaké tarifní pásmo 101. Borec s technikou zajásal, když to zjistil a napařil mi pokutu 1 500 korun. Neznalost zákona neomlouvá, drmolil několikrát. Čekal jsem domluvu, varovný prst, doplacení formou jízdenky, kterou jsem měl v peněžence, ale revizor trval na svém, v podstatě stylem stařec, nebo vnuk, mně je to fuk. Po chvilce alespoň slevil na 700 korun. Je mi přes sedmdesát, tohle byla moje první a doufám že i poslední pokuta. Napsal jsem dopis ředitelce podniku, nečekám odpověď, určitě jsou všichni na dovolené u moře, ale toho revizora si pamatovat budu,“ doplnil čtenář.

Ústecký dopravní podnik má taková tarifní pásma čtyři. Zóna 101 je nejrozsáhlejší, pokrývá centrum a všechny čtvrti spadající pod město. Zóna 121 obsahuje téměř pětitisícový Chlumec a začíná od zastávky Chlumec přejezd, zóna 122 patří Přestanovu, kam rovněž zajíždí autobusový spoj 81. Poslední pásmo “drží“ Dolní Zálezly, jde o zónu 171. Zajímavostí je, že Církvice, které leží od Dolních Zálezel jen přes řeku Labe a jsou tak ve stejné vzdálenosti od Ústí, ještě patří do městské zóny 101.

„Dolní Zálezly jsou na rozdíl od Církvic samostatnou obcí. Například Trmice jsou také samostatnou správní jednotkou, ale spadají do té základní zóny 101. V tomto ohledu záleží i na dopravě Ústeckého kraje,“ objasnil náměstek ředitelky pro dopravu Roman Pospíšil.

Jízdy přes zóny jsou cenově odlišné. Základní ceny jednotlivých jízdenek v zóně 101 se pohybují od 21,60 korun do 24 korun za 45 minut, hodinový lístek vychází mezi 25,20 korunami a 26 korunami, celoroční kupon stojí 4 490 korun. Za cesty z centra do Chlumce či Přestanova lidé vytáhnou z peněženky za jednu cestu 25,20 až 28 korun za 60 minut, cenově totožně vychází cesta přes zálezelskou tarifní zónu 171, roční kupon do těchto zón stojí 5 880 korun.

Senioři od 70 let či děti do věku 6 let mají jízdy zdarma, ovšem senioři musí provést registraci osobních údajů a u karty mít přiřazený elektronický jízdní doklad pro bezplatnou přepravu. „Nemá-li osoba od věku 70 let jeden z těchto dokladů, přepravuje se za zlevněné jízdné. Bezplatnou přepravu mohou využít také strážníci ústecké městské policie, státní policisté či asistenti prevence kriminality,“ stojí na oficiálním webu dopravního podniku. Co se týče pokut za jízdy bez platného lístku, cena je 1500 korun, pokud cestující zaplatí na místě, vyjde ho pokuta na 700 korun.

Například Pardubice, které disponují podobným počtem obyvatel jako Ústí, mají dvě tarifní zóny, jedna obsahuje celé město a do druhé spadají okolní obce či města. Jízdné v Pardubicích se pohybuje od 18 korun do 28 korun, za běžný roční kupon Pardubičané platí 3 890 korun až 4 400 korun. Přirážka za jízdu “na černo“ vyjde v Pardubicích na 1500 korun plus jízdné, pokud cestující uhradí pokutu do deseti dnů, vyjde přirážka na 900 korun plus jízdné.

Podle dopravního podniku města Ústí nad Labem jsou informace o změně tarifních zón dostatečné a dlouhodobě známé, a to pro všechny věkové kategorie. „O tarifních zónách informujeme na webových stránkách, prostřednictvím jízdních řádů i v samotných vozech městské hromadné dopravy. Zóny jsou také od sebe barevně oddělitelné, navíc fungují řadu let,“ vysvětlil Roman Pospíšil.

Náměstek pro dopravu zároveň ujistil všechny cestující, že v brzké době nedojde ke zdražení jízdného, což se stalo například na začátku roku 2023, kdy podnik základní jízdné na 45 minut zvýšil na současných 21,60 až 24 korun.