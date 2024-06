Doprava v Ústí. Z Krásného Března na Dobětice už brzo opět obousměrně

/VIDEO, FOTO/ Je to dobrá zpráva pro řidiče v Ústí nad Labem. Silnice z Dobětic do Krásného Března kolem zoologické zahrady bude brzy opět průjezdná oběma směry, doprava tam bude totiž nově řízena kyvadlově semafory. To bude mít pozitivní vliv na objízdnou trasu přes Přístavní ulici, kde ve špičce často kolabuje doprava.

Rekonstrukce Výstupní ulice v Ústí nad Labem. | Video: Martin Mudroch

Momentálně se dostanete autem Výstupní ulicí jen z Dobětic, opačně máte smůlu, a to kvůli probíhající rekonstrukci. Ta by měla skončit na podzim letošního roku. „Do čtrnácti dnů dojde ve Výstupní ulici k zavedení obousměrného provozu řízeného semaforem, což povede ke zlepšení situace v Přístavní ulici,“ řekla mluvčí ústeckého magistrátu Romana Macová. Ve Výstupní ulici nedávno proběhl další kontrolní den. „Práce probíhají podle harmonogramu. V současné době dochází k rozšiřování vozovky v prostředním úseku,“ uvedla mluvčí.

Město momentálně řeší finální podobu přístřešků a čekáren zastávek MHD. Přeložky inženýrských sítí jsou již z velké části hotové. Poblíž zastávky MHD Zoologická zahrada (směr Dobětice) dojde ke kácení stromů kvůli vybudování gabionu. Opilý mladík naboural v centru Ústí do dopravní značky. Prý se lekl Rekonstrukce se konkrétně týká úseku od křižovatky s ulicí Neštěmická po okružní křižovatku s ulicemi Šrámkova a Na Návsi. Jeho délka je přibližně 2,1 km. Stavba je rozdělena do čtyř etap. Ještě než dojde k zavedení obousměrného provozu, tak stále platí, že osobní auta a vozy MHD jezdí kyvadlově směrem z Dobětic dolů. V opačném směru je povolen provoz pouze MHD a složkám integrovaného záchranného systému. Vše o etapách rekonstrukce ZDE Pakliže to někdy „risknete“ projet z Krásného Března na Dobětice, tak můžete čekat, že narazíte na hlídku policistů či strážníků. Muži zákona tam často stojí a rozdávají pokuty. Oprava Výstupní ulice přijde město na zhruba 100 milionů korun. „Podařilo se nám připravit dopravní stavbu, která více než třicet let v tomto městě nemá obdoby. Podařilo se to díky zodpovědnému hospodaření a úsilí starostů jednotlivých obvodů. Doufám, že výsledkem bude kvalitní komunikace, se kterou budou spokojení občané Ústí nad Labem,“ sdělil při slavnostním zahájení stavby primátor města Ústí nad Labem Petr Nedvědický. Mohlo by vás zajímat: Dopravní omezení v centru Ústí: semafory, jednosměrka a asfaltování Zdroj: Deník/ Martin Košťál

